Прогноз погоды на завтра — какой будет погода 26 апреля

Температура резко упадет — какой будет погода в Украине завтра
25 апреля 2025 17:41
Дожди и похолодание в Украине. Фото: Новини.LIVE
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В субботу, 26 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах возможны грозы.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Ночью дожди с кратковременными перерывами пройдут на западе, севере и в Черкасской области, а днем такие осадки охватят южные, восточные регионы, Днепропетровскую, Полтавскую и Сумскую области, а также Карпаты. В отдельных районах юга и юго-востока возможны грозы.
Ветер будет преимущественно северным, со скоростью 7-12 м/с.
Температура ночью будет колебаться в промежутке +5...+10 °С, а днем ожидается +11...+16 °С, при этом на юге и востоке температура поднимется до +19...+24 °С.
В Карпатах ночью будет холодно — -1...+4 °С, а днем температура поднимется до +6...+11 °С.
Ранее мы сообщали, что накануне в Ужгороде выпала многодневная норма осадков.
А синоптики Meteoprog предупредили украинцев о жаре на этой неделе — температура воздуха достигнет +28 °С.
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