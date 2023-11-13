Різдвяний піст 2023 — календар харчування на кожен день і смачні ідеї страв

Родина обідає разом за великим столом. Фото: dreamstime.com

Традиційно щороку перед святкуванням Різдва Христового віряни дотримуються 40-денного посту, який називають Різдвяним або Пилиповим постом. Цей період необхідний, щоб перед великим святом очистити свою душу і тіло.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поститися, що можна й що не можна їсти. А також ділиться календарем харчування на кожен день і смачними ідеями страв.

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Різдвяний піст 2023 — коли починається

У народі Різдвяний піст ще називається Пилиповим — на честь святого апостола Пилипа, пам'ять якого за новим церковним календарем віряни шанують 14 листопада. Ця дата — останній день, коли можна їсти скоромну їжу.

Тож, для православних вірян піст буде тривати з 15 листопада по 24 грудня. У той же період триває і католицький піст (адвент).

А от протестанти дотримуватимуться посту з 27 листопада по 24 грудня.

Кутя, мед та мак. Фото: depositphotos.com

Скільки триває Різдвяний піст

Як ми вже зазначали вище, цей піст триває 40 днів. Саме 40 — і відповідає кількості днів говіння Ісуса Христа у пустелі, перед початком Його трирічних проповідей. Саме стільки постували пророк Мойсей, і пророк Ілля перед важливими подіями у їхньому житті.

Різдвяний піст — що не можна їсти

У цей період віряни мають відмовитися від:

м’яса (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало тощо);

бульйонів (курячий, свинячий тощо);

молока та будь-яких молочних продуктів (сир, кефір, йогурт, масло тощо);

яєць;

випічки та макаронів, що містять яйця та молочні продуктів;

снеків та фаст-фуду (гамбургери, чипси, сухарики тощо);

солодощів, що містять яйця, молоко та молочні продукти;

консервації — вона негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, який і так відчує стрес від різкої зміни харчування;

алкоголю (винятком може бути келих вина у дні, коли це не заборонено).

Також у більшість днів Різдвяного посту не можна їсти рибу. Проте є окремі дні, коли це обмеження знімається.

Сімейний обід. Фото: dreamstime.com

Що можна їсти у Різдвяний піст — список дозволених страв

Основу раціону в піст, як правило, складають сезонні овочі та крупи. Також віряни додають до раціону фрукти, сухофрукти, горіхи та бобові.

Під час Різдвяного посту можна їсти такі продукти:

крупи : гречана, вівсяна, перлова, рис та пшоно у будь-якому вигляді;

: гречана, вівсяна, перлова, рис та пшоно у будь-якому вигляді; бобові : горох, нут, квасоля, сочевиця, соя;

: горох, нут, квасоля, сочевиця, соя; овочі : картопля, буряк, морква, цибуля, гарбуз, баклажани, кабачки, капуста, броколі, цвітна капуста, брюссельська, пекінська, спаржа;

: картопля, буряк, морква, цибуля, гарбуз, баклажани, кабачки, капуста, броколі, цвітна капуста, брюссельська, пекінська, спаржа; консервовані огірки та помідори, лечо, мариновані салати тощо;

квашена капуста, квашені яблука;

зелень : салат, рукола, кінза, петрушка, кріп, розмарин, базилік, орегано, тим'ян тощо;

: салат, рукола, кінза, петрушка, кріп, розмарин, базилік, орегано, тим'ян тощо; гриби : смажені, тушковані, мариновані, сушені до супів та каш;

: смажені, тушковані, мариновані, сушені до супів та каш; горіхи та насіння : як перекус або у салати, каші тощо;

: як перекус або у салати, каші тощо; фрукти та ягоди , компоти, варення, джеми, желе тощо;

, компоти, варення, джеми, желе тощо; сухофрукти, узвари.

Харчування у піст. Фото: dreamstime.com

Календар харчування в Різдвяний піст 2023 року

Загалом період, що передує Різдву 2023 в Україні, складається з трьох основних етапів, кожен з яких відрізняється від попереднього різноманітністю в раціоні. Чим ближче кінець посту — тим суворіші заборони.

Етапи Різдвяного посту такі:

перший — з 15 листопада по 6 грудня;

другий — з 7 грудня по 18 грудня;

третій — з 19 грудня по 24 грудня.

Перший етап (15 листопада — 6 грудня):

понеділок — можна їсти продукти рослинного походження, гарячі страви, але без олії (свіжі, печені, тушковані, у вигляді супу тощо);

— можна їсти продукти рослинного походження, гарячі страви, але без олії (свіжі, печені, тушковані, у вигляді супу тощо); вівторок — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;

— дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина; середа — сухоїдіння (вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, неварених продуктів і хліба, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед);

— сухоїдіння (вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, неварених продуктів і хліба, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед); четвер — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;

— дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина; субота — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;

— дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина; неділя — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;

— дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина; п’ятниця — сухоїдіння (вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, неварених продуктів і хліба, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед).

Другий етап (7 грудня — 18 грудня):

понеділок — рослинна їжа без олії;

— рослинна їжа без олії; вівторок — рослинна їжа з олією;

— рослинна їжа з олією; середа — сухоїдіння;

— сухоїдіння; четвер — рослинна їжа з олією;

— рослинна їжа з олією; п’ятниця — сухоїдіння;

— сухоїдіння; субота — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;

— гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина; неділя — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина.

Третій етап — найсуворіший (19 грудня — 24 грудня):

понеділок — сухоїдіння;

— сухоїдіння; вівторок — дозволена гаряча їжа без олії;

— дозволена гаряча їжа без олії; середа — сухоїдіння;

— сухоїдіння; п'ятниця — сухоїдіння;

— сухоїдіння; четвер — дозволена гаряча їжа без олії;

— дозволена гаряча їжа без олії; субота — гаряча їжа з олією;

— гаряча їжа з олією; неділя — гаряча їжа з олією.

Не можна вживати рибу навіть у суботу та неділю.

24 грудня — сухоїдіння: можна тільки хліб, воду, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. А з появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

Дерев'яний хрест та пісний хліб. Фото: depositphotos.com

Харчування за днями у Різдвяний піст — графік

Як нагадування, ми склали детальний список того, що можна їсти в той чи інший день посту:

15 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;

— вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми; 16 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;

— рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино; 17 листопада (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;

— сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед; 18-19 листопада (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;

— гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина; 20 листопада (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;

— гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати; 21 листопада (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;

— запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино; 22 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;

— вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми; 23 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;

— рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино; 24 листопада (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;

— сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед; 25-26 листопада (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;

— гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина; 27 листопада (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;

— гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати; 28 листопада (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;

— запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино; 29 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;

— вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми; 30 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;

— рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино; 1 грудня (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;

— сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед; 2-3 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;

— гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина; 4 грудня (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;

— гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати; 5 грудня (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;

— запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино; 6 грудня (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;

— вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми; 7 грудня (четвер) — оброблені овочі, каші, бобові гриби з додаванням олії, свіжі та запечені фрукти;

— оброблені овочі, каші, бобові гриби з додаванням олії, свіжі та запечені фрукти; 8 грудня (п'ятниця) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;

— вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми; 9-10 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;

— гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина; 11 грудня (понеділок) — свіжі салати, фрукти, сухофрукти, хліб, джеми, квашена капуста, соління;

— свіжі салати, фрукти, сухофрукти, хліб, джеми, квашена капуста, соління; 12 грудня (вівторок) — супи, крупи, бобові, гриби з додаванням олії, фрукти, овочі, хліб, соління;

— супи, крупи, бобові, гриби з додаванням олії, фрукти, овочі, хліб, соління; 13 грудня (середа) — хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед;

— хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед; 14 грудня (четвер) — оброблені овочі, каші, бобові гриби з додаванням олії, свіжі та запечені фрукти;

— оброблені овочі, каші, бобові гриби з додаванням олії, свіжі та запечені фрукти; 15 грудня (п'ятниця) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;

— вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми; 16-17 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;

— гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина; 18 грудня (понеділок) — свіжі салати, фрукти, сухофрукти, хліб, джеми, квашена капуста, соління;

— свіжі салати, фрукти, сухофрукти, хліб, джеми, квашена капуста, соління; 19 грудня (вівторок) — супи, каші, запечені овочі без олії, фрукти, сухофрукти, горіхи, хліб;

— супи, каші, запечені овочі без олії, фрукти, сухофрукти, горіхи, хліб; 20 грудня (середа) — хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

— хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед 21 грудня (четвер) — супи, каші, запечені овочі без олії, фрукти, сухофрукти, горіхи, хліб;

— супи, каші, запечені овочі без олії, фрукти, сухофрукти, горіхи, хліб; 22 грудня (п'ятниця) — свіжі овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, мед, хліб;

— свіжі овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, мед, хліб; 23 грудня (субота та неділя) — гриби, бобові, овочеві рагу, каші з додаванням олії, фрукти, соління, горіхи, насіння, джеми, хліб;

— гриби, бобові, овочеві рагу, каші з додаванням олії, фрукти, соління, горіхи, насіння, джеми, хліб; 24 грудня (понеділок) — сухоїдіння, хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. З появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

Сім'я готує обід. Фото: istockphoto.com

Ідеї пісних страв для Різдвяного посту — смачні та корисні варіанти

У піст теж можна насолоджуватися смачними стравами. А головне — вони будуть корисними, поживними та ситними.

Пропонуємо перевірені ідеї смачних страви, які точно стануть доповненням вашого пісного меню:

1. Перші страви

борщ (з квасолею, з грибами, з карасями);

зелений борщ;

капусняк пісний;

квасолевий суп без м'яса;

пісна солянка з лісовими грибами;

юшка з риби;

овочевий бульйон з грінками;

гороховий суп;

гарбузовий суп-пюре;

грибний суп;

крем-суп із печериць;

італійський суп мінестроне;

крем-суп із сочевиці.

2. Другі страви

каші — пшоняна, перлова, вівсяна, рисова, гречана, сочевична, пшенична, гарбузова тощо;

булгур з овочами;

кускус з овочами;

плов із сухофруктами;

тушкована картопля з грибами;

голубці з рисом і грибами;

пісні млинці на воді без яєць із начинкою (з грибів, капусти, картоплі);

овочевий шашлик із грибами в духовці;

картопляні зрази (з грибами, з капустою);

картопляні деруни;

гречані котлети з овочами

соковиті овочеві котлетки;

кабачкові оладки;

українські рибні товченики;

фалафель;

тушкована ріпа з морквою та цибулею;

різотто з грибами;

ліниві вареники з грибами;

квасоля в томатному соусі;

запечений батат з овочевою засмажкою;

цвітна капуста в клярі;

фунчоза з грибами та овочами;

пісна піца з овочами;

паста з грибами і пісним соусом песто;

овочеве рагу;

запечені човники з баклажана з грибами;

фарширована риба;

рибні котлети (тефтелі);

запечена риба в духовці;

тріска з овочами на пару;

фарширована скумбрія з овочами;

шаурма зі смаженою рибою та овочами;

запечений хек;

смажений судак (лящ, корюшка, карась тощо).

Щоб доповнити другі страви, пропонуємо три рецепти смачних пісних майонезів, на приготування яких треба прості інгредієнти та мінімум часу.

3. Салати

вінегрет;

салат зі свіжих буряків із яблуками;

салат з варених буряків з чорносливом, горіхами та часником;

квашена капуста з журавлиною;

оселедець під шубою з пісним майонезом;

табуле;

салат із редьки та цибулі;

салат із морської капусти з лимоном;

салат із морської капусти з морепродуктами;

салат із червоноголової капусти з цибулею та зеленим горошком;

морква по-корейськи;

тушкована капуста з грибами;

грецький салат з тофу;

салат "Цезар" з тофу;

теплий салат із запечених овочів у часниковому маринаді.

4. Закуски

кабачкова ікра;

грибна ікра;

бурякова ікра;

баклажанна ікра з горіхами;

мариновані баклажани;

мариновані печериці;

мариновані кабачки;

хрустка маринована капуста "Пелюстка";

лечо з болгарського перцю;

хумус;

грузинські пхалі із зеленню;

гуакамоле з авокадо;

форшмак;

маринований оселедець (скумбрія);

канапе з буряковим салатом і оселедцем.

5. Десерти та випічка

журавлина з цукром;

печені яблука з горіхами і медом;

яблучне пюре;

ягідний кисіль;

ягідний сорбет;

фруктове желе;

цукерки із сухофруктів;

варений гарбуз із родзинками, курагою і корицею;

запечений гарбуз з горіхами та медом;

пісна шарлотка;

медово-грушевий пісний пиріг;

пісний штрудель із яблуками і грушею;

домашня халва;

козинаки;

пісні бананові оладки;

морквяно-вівсяне печиво;

пісні пиріжки (з варенням, із зеленню, картоплею і грибами, капустою, горохом, буряком і сливами);

банановий хліб із горіхами і сухофруктами.

Нагадаємо, ми писали про головні традиції та заборони Різдвяного посту, яких обов'язково дотримуються віряни.

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