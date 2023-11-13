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Меню на Різдвяний піст 2023 — як харчуватися, щоб було смачно, корисно та ситно

13 листопада 2023 14:34
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Різдвяний піст 2023 — календар харчування на кожен день і смачні ідеї страв
Родина обідає разом за великим столом. Фото: dreamstime.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Традиційно щороку перед святкуванням Різдва Христового віряни дотримуються 40-денного посту, який називають Різдвяним або Пилиповим постом. Цей період необхідний, щоб перед великим святом очистити свою душу і тіло.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поститися, що можна й що не можна їсти. А також ділиться календарем харчування на кожен день і смачними ідеями страв. 

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Різдвяний піст 2023 — коли починається

У народі Різдвяний піст ще називається Пилиповим — на честь святого апостола Пилипа, пам'ять якого за новим церковним календарем віряни шанують 14 листопада. Ця дата — останній день, коли можна їсти скоромну їжу.

Тож, для православних вірян піст буде тривати з 15 листопада по 24 грудня. У той же період триває і католицький піст (адвент). 

А от протестанти дотримуватимуться посту з 27 листопада по 24 грудня.

 

Різдвяний піст 2023 — коли починається
Кутя, мед та мак. Фото: depositphotos.com

Скільки триває Різдвяний піст

Як ми вже зазначали вище, цей піст триває 40 днів. Саме 40 — і відповідає кількості днів говіння Ісуса Христа у пустелі, перед початком Його трирічних проповідей. Саме стільки постували пророк Мойсей, і пророк Ілля перед важливими подіями у їхньому житті.

Різдвяний піст — що не можна їсти

У цей період віряни мають відмовитися від: 

  • м’яса (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало тощо);
  • бульйонів (курячий, свинячий тощо);
  • молока та будь-яких молочних продуктів (сир, кефір, йогурт, масло тощо);
  • яєць;
  • випічки та макаронів, що містять яйця та молочні продуктів;
  • снеків та фаст-фуду (гамбургери, чипси, сухарики тощо);
  • солодощів, що містять яйця, молоко та молочні продукти;
  • консервації — вона негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, який і так відчує стрес від різкої зміни харчування;
  • алкоголю (винятком може бути келих вина у дні, коли це не заборонено).

Також у більшість днів Різдвяного посту не можна їсти рибу. Проте є окремі дні, коли це обмеження знімається.

 

Що можна їсти у Різдвяний піст — список дозволених страв
Сімейний обід. Фото: dreamstime.com

Що можна їсти у Різдвяний піст — список дозволених страв

Основу раціону в піст, як правило, складають сезонні овочі та  крупи. Також віряни додають до раціону фрукти, сухофрукти, горіхи та бобові. 

Під час Різдвяного посту можна їсти такі продукти:

  • крупи: гречана, вівсяна, перлова, рис та пшоно у будь-якому вигляді;
  • бобові: горох, нут, квасоля, сочевиця, соя;
  • овочі: картопля, буряк, морква, цибуля, гарбуз, баклажани, кабачки, капуста, броколі, цвітна капуста, брюссельська, пекінська, спаржа;
  • консервовані огірки та помідори, лечо, мариновані салати тощо;
  • квашена капуста, квашені яблука;
  • зелень: салат, рукола, кінза, петрушка, кріп, розмарин, базилік, орегано, тим'ян тощо;
  • гриби: смажені, тушковані, мариновані, сушені до супів та каш;
  • горіхи та насіння: як перекус або у салати, каші тощо;
  • фрукти та ягоди, компоти, варення, джеми, желе тощо;
  • сухофрукти, узвари.

 

Календар харчування в Різдвяний піст 2023 року
Харчування у піст. Фото: dreamstime.com

Календар харчування в Різдвяний піст 2023 року

Загалом період, що передує Різдву 2023 в Україні, складається з трьох основних етапів, кожен з яких відрізняється від попереднього різноманітністю в раціоні. Чим ближче кінець посту — тим суворіші заборони.

Етапи Різдвяного посту такі:

  • перший — з 15 листопада по 6 грудня;
  • другий — з 7 грудня по 18 грудня;
  • третій — з 19 грудня по 24 грудня.

Перший етап (15 листопада — 6 грудня):

  • понеділок — можна їсти продукти рослинного походження, гарячі страви, але без олії (свіжі, печені, тушковані, у вигляді супу тощо);
  • вівторок — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;
  • середа — сухоїдіння (вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, неварених продуктів і хліба, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед);
  •  четвер — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;
  • субота — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина; 
  • неділя — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;
  • п’ятниця — сухоїдіння (вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, неварених продуктів і хліба, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед).

Другий етап (7 грудня — 18 грудня):

  • понеділок — рослинна їжа без олії;
  • вівторок — рослинна їжа з олією;
  • середа — сухоїдіння;
  • четвер — рослинна їжа з олією;
  • п’ятниця — сухоїдіння;
  • субота — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;
  • неділя — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина.

Третій етап — найсуворіший (19 грудня — 24 грудня):

  • понеділок — сухоїдіння;
  • вівторок — дозволена гаряча їжа без олії;
  • середа — сухоїдіння;
  • п'ятниця — сухоїдіння;
  • четвер — дозволена гаряча їжа без олії;
  • субота — гаряча їжа з олією;
  • неділя — гаряча їжа з олією.

Не можна вживати рибу навіть у суботу та неділю.

24 грудня — сухоїдіння: можна тільки хліб, воду, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. А з появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

 

Календар харчування в Різдвяний піст 2023 року: як та що можна їсти у цей період
Дерев'яний хрест та пісний хліб. Фото: depositphotos.com

Харчування за днями у Різдвяний піст — графік

Як нагадування, ми склали детальний список того, що можна їсти в той чи інший день посту:

  • 15 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
  • 16 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;
  • 17 листопада (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;
  • 18-19 листопада (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;
  • 20 листопада (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;
  • 21 листопада (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;
  • 22 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
  • 23 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;
  • 24 листопада (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;
  • 25-26 листопада (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;
  • 27 листопада (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;
  • 28 листопада (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;
  • 29 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
  • 30 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;
  • 1 грудня (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;
  • 2-3 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;
  • 4 грудня (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;
  • 5 грудня (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;
  • 6 грудня (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
  • 7 грудня (четвер) — оброблені овочі, каші, бобові гриби з додаванням олії, свіжі та запечені фрукти;
  • 8 грудня (п'ятниця) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
  • 9-10 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;
  • 11 грудня (понеділок) — свіжі салати, фрукти, сухофрукти, хліб, джеми, квашена капуста, соління;
  • 12 грудня (вівторок) — супи, крупи, бобові, гриби з додаванням олії, фрукти, овочі, хліб, соління;
  • 13 грудня (середа) — хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед;
  • 14 грудня (четвер) — оброблені овочі, каші, бобові гриби з додаванням олії, свіжі та запечені фрукти;
  • 15 грудня (п'ятниця) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
  • 16-17 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;
  • 18 грудня (понеділок) — свіжі салати, фрукти, сухофрукти, хліб, джеми, квашена капуста, соління;
  • 19 грудня (вівторок) — супи, каші, запечені овочі без олії, фрукти, сухофрукти, горіхи, хліб;
  • 20 грудня (середа) — хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
  • 21 грудня (четвер) — супи, каші, запечені овочі без олії, фрукти, сухофрукти, горіхи, хліб;
  • 22 грудня (п'ятниця) — свіжі овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, мед, хліб;
  • 23 грудня (субота та неділя) — гриби, бобові, овочеві рагу, каші з додаванням олії, фрукти, соління, горіхи, насіння, джеми, хліб;
  • 24 грудня (понеділок) — сухоїдіння, хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. З появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

 

Ідеї пісних страв для Різдвяного посту — смачні та корисні варіанти
Сім'я готує обід. Фото: istockphoto.com

Ідеї пісних страв для Різдвяного посту — смачні та корисні варіанти 

У піст теж можна насолоджуватися смачними стравами. А головне — вони будуть корисними, поживними та ситними. 

Пропонуємо перевірені ідеї смачних страви, які точно стануть доповненням вашого пісного меню: 

1. Перші страви

  • борщ (з квасолею, з грибами, з карасями);
  • зелений борщ;
  • капусняк пісний;
  • квасолевий суп без м'яса;
  • пісна солянка з лісовими грибами;
  • юшка з риби;
  • овочевий бульйон з грінками;
  • гороховий суп;
  • гарбузовий суп-пюре;
  • грибний суп;
  • крем-суп із печериць;
  • італійський суп мінестроне;
  • крем-суп із сочевиці.

2. Другі страви 

  • каші — пшоняна, перлова, вівсяна, рисова, гречана, сочевична, пшенична, гарбузова тощо;
  • булгур з овочами;
  • кускус з овочами;
  • плов із сухофруктами;
  • тушкована картопля з грибами;
  • голубці з рисом і грибами;
  • пісні млинці на воді без яєць із начинкою (з грибів, капусти, картоплі);
  • овочевий шашлик із грибами в духовці;
  • картопляні зрази (з грибами, з капустою);
  • картопляні деруни;
  • гречані котлети з овочами
  • соковиті овочеві котлетки;
  • кабачкові оладки;
  • українські рибні товченики;
  • фалафель;
  • тушкована ріпа з морквою та цибулею;
  • різотто з грибами;
  • ліниві вареники з грибами;
  • квасоля в томатному соусі;
  • запечений батат з овочевою засмажкою;
  • цвітна капуста в клярі;
  • фунчоза з грибами та овочами;
  • пісна піца з овочами;
  • паста з грибами і пісним соусом песто;
  • овочеве рагу;
  • запечені човники з баклажана з грибами;
  • фарширована риба;
  • рибні котлети (тефтелі);
  • запечена риба в духовці;
  • тріска з овочами на пару;
  • фарширована скумбрія з овочами;
  • шаурма зі смаженою рибою та овочами;
  • запечений хек;
  • смажений судак (лящ, корюшка, карась тощо).

Щоб доповнити другі страви, пропонуємо три рецепти смачних пісних майонезів, на приготування яких треба прості інгредієнти та мінімум часу.

3. Салати

  • вінегрет;
  • салат зі свіжих буряків із яблуками;
  • салат з варених буряків з чорносливом, горіхами та часником;
  • квашена капуста з журавлиною;
  • оселедець під шубою з пісним майонезом;
  • табуле;
  • салат із редьки та цибулі;
  • салат із морської капусти з лимоном;
  • салат із морської капусти з морепродуктами;
  • салат із червоноголової капусти з цибулею та зеленим горошком;
  • морква по-корейськи;
  • тушкована капуста з грибами;
  • грецький салат з тофу;
  • салат "Цезар" з тофу;
  • теплий салат із запечених овочів у часниковому маринаді.

4. Закуски

  • кабачкова ікра;
  • грибна ікра;
  • бурякова ікра;
  • баклажанна ікра з горіхами;
  • мариновані баклажани;
  • мариновані печериці;
  • мариновані кабачки;
  • хрустка маринована капуста "Пелюстка";
  • лечо з болгарського перцю;
  • хумус;
  • грузинські пхалі із зеленню; 
  • гуакамоле з авокадо;
  • форшмак;
  • маринований оселедець (скумбрія); 
  • канапе з буряковим салатом і оселедцем.

5. Десерти та випічка 

  • журавлина з цукром;
  • печені яблука з горіхами і медом;
  • яблучне пюре;
  • ягідний кисіль;
  • ягідний сорбет;
  • фруктове желе;
  • цукерки із сухофруктів;
  • варений гарбуз із родзинками, курагою і корицею;
  • запечений гарбуз з горіхами та медом;
  • пісна шарлотка;
  • медово-грушевий пісний пиріг;
  • пісний штрудель із яблуками і грушею;
  • домашня халва;
  • козинаки;
  • пісні бананові оладки; 
  • морквяно-вівсяне печиво;
  • пісні пиріжки (з варенням, із зеленню, картоплею і грибами, капустою, горохом, буряком і сливами);
  • банановий хліб із горіхами і сухофруктами.

 

Нагадаємо, ми писали про головні традиції та заборони Різдвяного посту, яких обов'язково дотримуються віряни.

Також пропонуємо знайомитися з новим церковним календарем на листопад2023 року — коли та які важливі дати відзначатимемо в останній місяць осені.  

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