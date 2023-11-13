Різдвяний піст 2023 — календар харчування на кожен день і смачні ідеї страв

Меню на Різдвяний піст 2023 — як харчуватися, щоб було смачно, корисно та ситно
Традиційно щороку перед святкуванням Різдва Христового віряни дотримуються 40-денного посту, який називають Різдвяним або Пилиповим постом. Цей період необхідний, щоб перед великим святом очистити свою душу і тіло.
Новини.LIVE розповідає, як правильно поститися, що можна й що не можна їсти. А також ділиться календарем харчування на кожен день і смачними ідеями страв.
Різдвяний піст 2023 — коли починається
У народі Різдвяний піст ще називається Пилиповим — на честь святого апостола Пилипа, пам'ять якого за новим церковним календарем віряни шанують 14 листопада. Ця дата — останній день, коли можна їсти скоромну їжу.
Тож, для православних вірян піст буде тривати з 15 листопада по 24 грудня. У той же період триває і католицький піст (адвент).
А от протестанти дотримуватимуться посту з 27 листопада по 24 грудня.
Скільки триває Різдвяний піст
Як ми вже зазначали вище, цей піст триває 40 днів. Саме 40 — і відповідає кількості днів говіння Ісуса Христа у пустелі, перед початком Його трирічних проповідей. Саме стільки постували пророк Мойсей, і пророк Ілля перед важливими подіями у їхньому житті.
Різдвяний піст — що не можна їсти
У цей період віряни мають відмовитися від:
- м’яса (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало тощо);
- бульйонів (курячий, свинячий тощо);
- молока та будь-яких молочних продуктів (сир, кефір, йогурт, масло тощо);
- яєць;
- випічки та макаронів, що містять яйця та молочні продуктів;
- снеків та фаст-фуду (гамбургери, чипси, сухарики тощо);
- солодощів, що містять яйця, молоко та молочні продукти;
- консервації — вона негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, який і так відчує стрес від різкої зміни харчування;
- алкоголю (винятком може бути келих вина у дні, коли це не заборонено).
Також у більшість днів Різдвяного посту не можна їсти рибу. Проте є окремі дні, коли це обмеження знімається.
Що можна їсти у Різдвяний піст — список дозволених страв
Основу раціону в піст, як правило, складають сезонні овочі та крупи. Також віряни додають до раціону фрукти, сухофрукти, горіхи та бобові.
Під час Різдвяного посту можна їсти такі продукти:
- крупи: гречана, вівсяна, перлова, рис та пшоно у будь-якому вигляді;
- бобові: горох, нут, квасоля, сочевиця, соя;
- овочі: картопля, буряк, морква, цибуля, гарбуз, баклажани, кабачки, капуста, броколі, цвітна капуста, брюссельська, пекінська, спаржа;
- консервовані огірки та помідори, лечо, мариновані салати тощо;
- квашена капуста, квашені яблука;
- зелень: салат, рукола, кінза, петрушка, кріп, розмарин, базилік, орегано, тим'ян тощо;
- гриби: смажені, тушковані, мариновані, сушені до супів та каш;
- горіхи та насіння: як перекус або у салати, каші тощо;
- фрукти та ягоди, компоти, варення, джеми, желе тощо;
- сухофрукти, узвари.
Календар харчування в Різдвяний піст 2023 року
Загалом період, що передує Різдву 2023 в Україні, складається з трьох основних етапів, кожен з яких відрізняється від попереднього різноманітністю в раціоні. Чим ближче кінець посту — тим суворіші заборони.
Етапи Різдвяного посту такі:
- перший — з 15 листопада по 6 грудня;
- другий — з 7 грудня по 18 грудня;
- третій — з 19 грудня по 24 грудня.
Перший етап (15 листопада — 6 грудня):
- понеділок — можна їсти продукти рослинного походження, гарячі страви, але без олії (свіжі, печені, тушковані, у вигляді супу тощо);
- вівторок — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;
- середа — сухоїдіння (вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, неварених продуктів і хліба, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед);
- четвер — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;
- субота — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;
- неділя — дозволено додавати в раціон рибу та олію, допускається вживання вина;
- п’ятниця — сухоїдіння (вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, неварених продуктів і хліба, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед).
Другий етап (7 грудня — 18 грудня):
- понеділок — рослинна їжа без олії;
- вівторок — рослинна їжа з олією;
- середа — сухоїдіння;
- четвер — рослинна їжа з олією;
- п’ятниця — сухоїдіння;
- субота — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;
- неділя — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина.
Третій етап — найсуворіший (19 грудня — 24 грудня):
- понеділок — сухоїдіння;
- вівторок — дозволена гаряча їжа без олії;
- середа — сухоїдіння;
- п'ятниця — сухоїдіння;
- четвер — дозволена гаряча їжа без олії;
- субота — гаряча їжа з олією;
- неділя — гаряча їжа з олією.
Не можна вживати рибу навіть у суботу та неділю.
24 грудня — сухоїдіння: можна тільки хліб, воду, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. А з появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, головною з яких є кутя.
Харчування за днями у Різдвяний піст — графік
Як нагадування, ми склали детальний список того, що можна їсти в той чи інший день посту:
- 15 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
- 16 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;
- 17 листопада (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;
- 18-19 листопада (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;
- 20 листопада (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;
- 21 листопада (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;
- 22 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
- 23 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;
- 24 листопада (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;
- 25-26 листопада (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;
- 27 листопада (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;
- 28 листопада (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;
- 29 листопада (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
- 30 листопада (четвер) — рибні страви, овочі з грибами, каша з додаванням олії, салати з насінням або горіхами, вино;
- 1 грудня (п'ятниця) — сирі овочі та фрукти, горіхи, насіння, хліб, сухофрукти, мед;
- 2-3 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, рибні страви, морепродукти, свіжі та теплі салати, бобові, допускається вживання вина;
- 4 грудня (понеділок) — гарячі страви без олії, каші, супи, фрукти, сухофрукти, салати;
- 5 грудня (вівторок) — запечена, смажена риба, рибний суп, каші, бобові, гриби тушковані та свіжі овочі з додаванням олії, можна вживати вино;
- 6 грудня (середа) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
- 7 грудня (четвер) — оброблені овочі, каші, бобові гриби з додаванням олії, свіжі та запечені фрукти;
- 8 грудня (п'ятниця) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
- 9-10 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;
- 11 грудня (понеділок) — свіжі салати, фрукти, сухофрукти, хліб, джеми, квашена капуста, соління;
- 12 грудня (вівторок) — супи, крупи, бобові, гриби з додаванням олії, фрукти, овочі, хліб, соління;
- 13 грудня (середа) — хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед;
- 14 грудня (четвер) — оброблені овочі, каші, бобові гриби з додаванням олії, свіжі та запечені фрукти;
- 15 грудня (п'ятниця) — вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, варення, джеми;
- 16-17 грудня (субота та неділя) — гарячі страви з олією, можна додавати рибу, морепродукти та допускається вживання вина;
- 18 грудня (понеділок) — свіжі салати, фрукти, сухофрукти, хліб, джеми, квашена капуста, соління;
- 19 грудня (вівторок) — супи, каші, запечені овочі без олії, фрукти, сухофрукти, горіхи, хліб;
- 20 грудня (середа) — хліб, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
- 21 грудня (четвер) — супи, каші, запечені овочі без олії, фрукти, сухофрукти, горіхи, хліб;
- 22 грудня (п'ятниця) — свіжі овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, мед, хліб;
- 23 грудня (субота та неділя) — гриби, бобові, овочеві рагу, каші з додаванням олії, фрукти, соління, горіхи, насіння, джеми, хліб;
- 24 грудня (понеділок) — сухоїдіння, хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед. З появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, головною з яких є кутя.
Ідеї пісних страв для Різдвяного посту — смачні та корисні варіанти
У піст теж можна насолоджуватися смачними стравами. А головне — вони будуть корисними, поживними та ситними.
Пропонуємо перевірені ідеї смачних страви, які точно стануть доповненням вашого пісного меню:
1. Перші страви
- борщ (з квасолею, з грибами, з карасями);
- зелений борщ;
- капусняк пісний;
- квасолевий суп без м'яса;
- пісна солянка з лісовими грибами;
- юшка з риби;
- овочевий бульйон з грінками;
- гороховий суп;
- гарбузовий суп-пюре;
- грибний суп;
- крем-суп із печериць;
- італійський суп мінестроне;
- крем-суп із сочевиці.
2. Другі страви
- каші — пшоняна, перлова, вівсяна, рисова, гречана, сочевична, пшенична, гарбузова тощо;
- булгур з овочами;
- кускус з овочами;
- плов із сухофруктами;
- тушкована картопля з грибами;
- голубці з рисом і грибами;
- пісні млинці на воді без яєць із начинкою (з грибів, капусти, картоплі);
- овочевий шашлик із грибами в духовці;
- картопляні зрази (з грибами, з капустою);
- картопляні деруни;
- гречані котлети з овочами
- соковиті овочеві котлетки;
- кабачкові оладки;
- українські рибні товченики;
- фалафель;
- тушкована ріпа з морквою та цибулею;
- різотто з грибами;
- ліниві вареники з грибами;
- квасоля в томатному соусі;
- запечений батат з овочевою засмажкою;
- цвітна капуста в клярі;
- фунчоза з грибами та овочами;
- пісна піца з овочами;
- паста з грибами і пісним соусом песто;
- овочеве рагу;
- запечені човники з баклажана з грибами;
- фарширована риба;
- рибні котлети (тефтелі);
- запечена риба в духовці;
- тріска з овочами на пару;
- фарширована скумбрія з овочами;
- шаурма зі смаженою рибою та овочами;
- запечений хек;
- смажений судак (лящ, корюшка, карась тощо).
Щоб доповнити другі страви, пропонуємо три рецепти смачних пісних майонезів, на приготування яких треба прості інгредієнти та мінімум часу.
3. Салати
- вінегрет;
- салат зі свіжих буряків із яблуками;
- салат з варених буряків з чорносливом, горіхами та часником;
- квашена капуста з журавлиною;
- оселедець під шубою з пісним майонезом;
- табуле;
- салат із редьки та цибулі;
- салат із морської капусти з лимоном;
- салат із морської капусти з морепродуктами;
- салат із червоноголової капусти з цибулею та зеленим горошком;
- морква по-корейськи;
- тушкована капуста з грибами;
- грецький салат з тофу;
- салат "Цезар" з тофу;
- теплий салат із запечених овочів у часниковому маринаді.
4. Закуски
- кабачкова ікра;
- грибна ікра;
- бурякова ікра;
- баклажанна ікра з горіхами;
- мариновані баклажани;
- мариновані печериці;
- мариновані кабачки;
- хрустка маринована капуста "Пелюстка";
- лечо з болгарського перцю;
- хумус;
- грузинські пхалі із зеленню;
- гуакамоле з авокадо;
- форшмак;
- маринований оселедець (скумбрія);
- канапе з буряковим салатом і оселедцем.
5. Десерти та випічка
- журавлина з цукром;
- печені яблука з горіхами і медом;
- яблучне пюре;
- ягідний кисіль;
- ягідний сорбет;
- фруктове желе;
- цукерки із сухофруктів;
- варений гарбуз із родзинками, курагою і корицею;
- запечений гарбуз з горіхами та медом;
- пісна шарлотка;
- медово-грушевий пісний пиріг;
- пісний штрудель із яблуками і грушею;
- домашня халва;
- козинаки;
- пісні бананові оладки;
- морквяно-вівсяне печиво;
- пісні пиріжки (з варенням, із зеленню, картоплею і грибами, капустою, горохом, буряком і сливами);
- банановий хліб із горіхами і сухофруктами.
Нагадаємо, ми писали про головні традиції та заборони Різдвяного посту, яких обов'язково дотримуються віряни.
Також пропонуємо знайомитися з новим церковним календарем на листопад2023 року — коли та які важливі дати відзначатимемо в останній місяць осені.
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