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Ідеальний рецепт дерунів з картоплі від сільської господині

26 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні оладки з картоплі — відео рецепт
Деруни з картоплі. Фото: YouTube Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецептів дерунів існує безліч, всі вони смачні, проте відрізняються за смаком та текстурою. Пропонуємо вам ознайомитися із цим способом приготування дерунів з картоплі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 1 кг очищеної;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчика;
  • яйця — 2-3 шт.;
  • сіль — 0,5 ст.л.;
  • перець — 0,5 ч.л.;
  • борошно — 3 ст.л.;
  • сметана  — 2 ст.л. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти цибулю та часник. 

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Складові для дерунів. Фото: YouTube @hospodynya

Далі потрібно натерти картоплю на великій тертці. Весь зайвий сік потрібно злити. 

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Терта цибуля та часник. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер до картоплі додаємо натерті цибулю та часник. 

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Терта картопля та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Далі додаємо сметану, все ретельно перемішати. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер додаємо курячі яйця, все ретельно перемішати. 

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Додавання солі та перцю. Фото: YouTube @hospodynya

Додаємо сіль та чорний перець, потім столову ложку борошна. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер розігріваємо пательню та починаємо смажити наші деруни. 

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Смажені деруни. Фото: YouTube @hospodynya

Накладаємо картопляну масу за допомогою ложки, як оладки. 

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Смажені деруни. Фото: YouTube @hospodynya

Деруни подаємо зі сметаною та зеленню. 

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Смажені деруни. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин з картоплі, виходить бюджетно та смачно.

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