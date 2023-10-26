Смачні оладки з картоплі — відео рецепт

Деруни з картоплі. Фото: YouTube Фото: Freepik

Рецептів дерунів існує безліч, всі вони смачні, проте відрізняються за смаком та текстурою. Пропонуємо вам ознайомитися із цим способом приготування дерунів з картоплі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

картопля — 1 кг очищеної;

цибуля — 2 шт.;

часник — 3 зубчика;

яйця — 2-3 шт.;

сіль — 0,5 ст.л.;

перець — 0,5 ч.л.;

борошно — 3 ст.л.;

сметана — 2 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти цибулю та часник.

Складові для дерунів. Фото: YouTube @hospodynya

Далі потрібно натерти картоплю на великій тертці. Весь зайвий сік потрібно злити.

Терта цибуля та часник. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер до картоплі додаємо натерті цибулю та часник.

Терта картопля та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Далі додаємо сметану, все ретельно перемішати.

Додавання яєць. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер додаємо курячі яйця, все ретельно перемішати.

Додавання солі та перцю. Фото: YouTube @hospodynya

Додаємо сіль та чорний перець, потім столову ложку борошна.

Додавання борошна. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер розігріваємо пательню та починаємо смажити наші деруни.

Смажені деруни. Фото: YouTube @hospodynya

Накладаємо картопляну масу за допомогою ложки, як оладки.

Смажені деруни. Фото: YouTube @hospodynya

Деруни подаємо зі сметаною та зеленню.

Смажені деруни. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин з картоплі, виходить бюджетно та смачно.