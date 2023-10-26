Смачні оладки з картоплі — відео рецепт

Ідеальний рецепт дерунів з картоплі від сільської господині
Рецептів дерунів існує безліч, всі вони смачні, проте відрізняються за смаком та текстурою. Пропонуємо вам ознайомитися із цим способом приготування дерунів з картоплі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг очищеної;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 3 зубчика;
- яйця — 2-3 шт.;
- сіль — 0,5 ст.л.;
- перець — 0,5 ч.л.;
- борошно — 3 ст.л.;
- сметана — 2 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти цибулю та часник.
Далі потрібно натерти картоплю на великій тертці. Весь зайвий сік потрібно злити.
Тепер до картоплі додаємо натерті цибулю та часник.
Далі додаємо сметану, все ретельно перемішати.
Тепер додаємо курячі яйця, все ретельно перемішати.
Додаємо сіль та чорний перець, потім столову ложку борошна.
Тепер розігріваємо пательню та починаємо смажити наші деруни.
Накладаємо картопляну масу за допомогою ложки, як оладки.
Деруни подаємо зі сметаною та зеленню.
Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин з картоплі, виходить бюджетно та смачно.
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