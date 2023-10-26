Вкусные оладьи из картофеля — видео рецепт

Идеальный рецепт дерунов из картофеля от сельской хозяйки
Рецептов дерунов существует множество, все они вкусные, но отличаются по аромату и текстуре. Предлагаем вам ознакомиться с этим способом приготовления дерунов из картофеля.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг очищенного;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- яйца — 2-3 шт.;
- соль — 0,5 ст.л.;
- перец — 0,5 ч.л.;
- мука — 3 ст.л.;
- сметана — 2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть лук и чеснок.
Далее нужно натереть картофель на большой терке. Весь лишний сок нужно слить.
Теперь к картофелю добавляем натертый лук и чеснок.
Далее добавляем сметану, все тщательно перемешаем.
Теперь добавляем куриные яйца, все тщательно перемешаем.
Добавляем соль и чёрный перец, затем столовую ложку муки.
Теперь разогреваем сковороду и начинаем жарить наши деруны.
Накладываем картофельную массу с помощью ложки, как оладьи.
Деруны подаем со сметаной и зеленью.
Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля, получается бюджетно и вкусно.
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