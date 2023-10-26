Вкусные оладьи из картофеля — видео рецепт

Деруны из картофеля. Фото: YouTube Фото: Freepik

Рецептов дерунов существует множество, все они вкусные, но отличаются по аромату и текстуре. Предлагаем вам ознакомиться с этим способом приготовления дерунов из картофеля.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

картофель — 1 кг очищенного;

лук — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

яйца — 2-3 шт.;

соль — 0,5 ст.л.;

перец — 0,5 ч.л.;

мука — 3 ст.л.;

сметана — 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть лук и чеснок.

Составляющие для дерунов. Фото: YouTube @hospodynya

Далее нужно натереть картофель на большой терке. Весь лишний сок нужно слить.

Тертый лук и чеснок. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь к картофелю добавляем натертый лук и чеснок.

Тертый картофель и лук. Фото: YouTube @hospodynya

Далее добавляем сметану, все тщательно перемешаем.

Добавление яиц. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь добавляем куриные яйца, все тщательно перемешаем.

Добавление соли и перца. Фото: YouTube @hospodynya

Добавляем соль и чёрный перец, затем столовую ложку муки.

Добавление муки. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь разогреваем сковороду и начинаем жарить наши деруны.

Жареные драники. Фото: YouTube @hospodynya

Накладываем картофельную массу с помощью ложки, как оладьи.

Жареные драники. Фото: YouTube @hospodynya

Деруны подаем со сметаной и зеленью.

Жареные драники. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля, получается бюджетно и вкусно.