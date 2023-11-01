Дієтичний та смачний суп з рибою — відео рецепт

Рибний суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Для цього рецепту підійде будь-яка риба. Виходить дієтична перша страва, при цьому дуже смачна. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

вода 3 л;

риба 500 г;

картопля 750 гр;

морква 200 гр;

цибуля 1 шт;

часник 4 зуб;

макарон 50 гр;

сіль;

лавровий лист;

зелень.

Спосіб приготування

В кастрюлю кладемо рибу, для цього рецепту можна обрати будь-яку рибу.

Риба у воді. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Також до риби додаємо одну цибулю, перець горошком, лавровий лист та сіль.

Зварена риба. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Рибу не потрібно довго варити, вистачить 5 хвилин.

Картопля та морква. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі прибираємо рибу та цибулю. До бульйону додаємо картоплю та моркву, сіль та лавровий лист.

Додавання макаронів. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Коли картопля майже готова додаємо трохи макарон.

Риба та картопля. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

В самому кінці додаємо шматочки риби без кісточок. Додаємо зелень та можна подавати до столу.

Суп з рибою. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

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