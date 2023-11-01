Дієтичний та смачний суп з рибою — відео рецепт

Дуже смачний рибний суп для тих, хто стежить за фігурою
Для цього рецепту підійде будь-яка риба. Виходить дієтична перша страва, при цьому дуже смачна. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
Вам знадобиться:
- вода 3 л;
- риба 500 г;
- картопля 750 гр;
- морква 200 гр;
- цибуля 1 шт;
- часник 4 зуб;
- макарон 50 гр;
- сіль;
- лавровий лист;
- зелень.
Спосіб приготування
В кастрюлю кладемо рибу, для цього рецепту можна обрати будь-яку рибу.
Також до риби додаємо одну цибулю, перець горошком, лавровий лист та сіль.
Рибу не потрібно довго варити, вистачить 5 хвилин.
Далі прибираємо рибу та цибулю. До бульйону додаємо картоплю та моркву, сіль та лавровий лист.
Коли картопля майже готова додаємо трохи макарон.
В самому кінці додаємо шматочки риби без кісточок. Додаємо зелень та можна подавати до столу.
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