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Дуже смачний рибний суп для тих, хто стежить за фігурою

1 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дієтичний та смачний суп з рибою — відео рецепт
Рибний суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для цього рецепту підійде будь-яка риба. Виходить дієтична перша страва, при цьому дуже смачна. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

  • вода 3 л;
  • риба 500 г;
  • картопля 750 гр;
  • морква 200 гр;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 4 зуб;
  • макарон 50 гр;
  • сіль;
  • лавровий лист;
  • зелень.

Спосіб приготування 

В кастрюлю кладемо рибу, для цього рецепту можна обрати будь-яку рибу. 

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Риба у воді. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Також до риби додаємо одну цибулю, перець горошком, лавровий лист та сіль. 

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Зварена риба. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Рибу не потрібно довго варити, вистачить 5 хвилин. 

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Картопля та морква. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі прибираємо рибу та цибулю. До бульйону додаємо картоплю та моркву, сіль та лавровий лист.

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Додавання макаронів. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Коли картопля майже готова додаємо трохи макарон. 

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Риба та картопля. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

В самому кінці додаємо шматочки риби без кісточок.  Додаємо зелень та можна подавати до столу. 

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Суп з рибою. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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