Диетический и вкусный суп с рыбой — видео рецепт

Рыбный суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Для этого рецепта подойдет любая рыба. Получается диетическое первое блюдо, при этом очень вкусное. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.

Читайте также:

Вам понадобится:

вода 3 л;

рыба 500 г;

картофель 750 гр;

морковь 200 гр;

лук 1 шт;

чеснок 4 зуб;

макарон 50 гр;

соль;

лавровый лист;

зелень.

Способ приготовления

В кастрюлю кладем рыбу, для этого рецепта можно выбрать любую рыбу.

Рыба в воде. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Также к рыбе добавляем один лук, перец горошком, лавровый лист и соль.

Сваренная рыба. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Рыбу не нужно долго варить, хватит 5 минут.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее убираем рыбу и лук. В бульон добавляем картофель и морковь, соль и лавровый лист.

Добавление макарон. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Когда картофель почти готов добавляем немного макарон.

Рыба и картофель. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

В самом конце добавляем кусочки рыбы без косточек. Добавляем зелень и можно подавать на стол.

Суп с рыбой. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.