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Очень вкусный рыбный суп для тех, кто следит за фигурой

1 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Диетический и вкусный суп с рыбой — видео рецепт
Рыбный суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для этого рецепта подойдет любая рыба. Получается диетическое первое блюдо, при этом очень вкусное. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.

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Вам понадобится:

  • вода 3 л;
  • рыба 500 г;
  • картофель 750 гр;
  • морковь 200 гр;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 4 зуб;
  • макарон 50 гр;
  • соль;
  • лавровый лист;
  • зелень.

Способ приготовления

В кастрюлю кладем рыбу, для этого рецепта можно выбрать любую рыбу.

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Рыба в воде. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Также к рыбе добавляем один лук, перец горошком, лавровый лист и соль.

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Сваренная рыба. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Рыбу не нужно долго варить, хватит 5 минут.

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Картофель и морковь. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее убираем рыбу и лук. В бульон добавляем картофель и морковь, соль и лавровый лист.

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Добавление макарон. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Когда картофель почти готов добавляем немного макарон.

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Рыба и картофель. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

В самом конце добавляем кусочки рыбы без косточек. Добавляем зелень и можно подавать на стол.

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Суп с рыбой. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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