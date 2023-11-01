Диетический и вкусный суп с рыбой — видео рецепт

Очень вкусный рыбный суп для тех, кто следит за фигурой
Для этого рецепта подойдет любая рыба. Получается диетическое первое блюдо, при этом очень вкусное. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три.
Вам понадобится:
- вода 3 л;
- рыба 500 г;
- картофель 750 гр;
- морковь 200 гр;
- лук 1 шт;
- чеснок 4 зуб;
- макарон 50 гр;
- соль;
- лавровый лист;
- зелень.
Способ приготовления
В кастрюлю кладем рыбу, для этого рецепта можно выбрать любую рыбу.
Также к рыбе добавляем один лук, перец горошком, лавровый лист и соль.
Рыбу не нужно долго варить, хватит 5 минут.
Далее убираем рыбу и лук. В бульон добавляем картофель и морковь, соль и лавровый лист.
Когда картофель почти готов добавляем немного макарон.
В самом конце добавляем кусочки рыбы без косточек. Добавляем зелень и можно подавать на стол.
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