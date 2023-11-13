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Меню на Рождественский пост 2023 — как питаться, чтобы было вкусно, полезно и сытно

13 ноября 2023 14:34
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рождественский пост 2023 — календарь питания на каждый день и вкусные идеи блюд
Семья обедает вместе за большим столом. Фото: dreamstime.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Традиционно каждый год перед празднованием Рождества Христова верующие соблюдают 40-дневный пост, который называют Рождественским или Филипповым постом. Этот период необходим, чтобы перед великим праздником очистить душу и тело.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поститься, что можно и что нельзя есть. А также делится календарем питания на каждый день и вкусными идеями блюд.

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Рождественский пост 2023 — когда начинается

В народе Рождественский пост еще называется Филипповым — в честь святого апостола Филиппа, память которого по новому церковному календарю верующие чтят 14 ноября. Эта дата — последний день, когда можно есть скоромную пищу.

Для православных верующих пост будет продолжаться с 15 ноября по 24 декабря. В тот же период идет и католический пост (адвент).

А вот протестанты будут соблюдать пост с 27 ноября по 24 декабря.

 

Рождественский пост 2023 - когда начинается
Кутья, мед и мак. Фото: depositphotos.com

Сколько длится Рождественский пост

Как уже отмечалось выше, этот пост длится 40 дней. Именно 40 — и соответствует количеству дней говения Иисуса Христа в пустыне, перед началом Его трехлетних проповедей. Именно столько постились пророк Моисей и пророк Илия перед важными событиями в их жизни.

Рождественский пост — что нельзя есть

В этот период верующие должны отказаться от:

  • мяса (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало и т.п.);
  • бульонов (куриный, свиной и т.п.);
  • молока и любых молочных продуктов (творог, кефир, йогурт, масло и т.п.);
  • яиц;
  • выпечки и макарон, содержащие яйца и молочные продукты;
  • снеков и фаст-фуда (гамбургеры, чипсы, сухарики и т.п.);
  • сладостей, содержащих яйца, молоко и молочные продукты;
  • консервации — она негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, который и так испытает стресс от резкой смены питания;
  • алкоголя (исключением может быть бокал вина в те дни, когда это не запрещено).

Также в большинство дней Рождественского поста нельзя есть рыбу. Однако есть отдельные дни, когда это ограничение снимается.

 

Что можно есть в Рождественский пост – список разрешенных блюд
Семейный обед. Фото: dreamstime.com

Что можно есть в Рождественский пост — список разрешенных блюд

Основу рациона в пост, как правило, составляют сезонные овощи и крупы. Также верующие добавляют в рацион фрукты, сухофрукты, орехи и бобовые.

Во время Рождественского поста можно есть следующие продукты:

  • крупы: гречневая, овсяная, перловая, рис и пшено в любом виде;
  • бобовые: горох, нут, фасоль, чечевица, соя;
  • овощи: картофель, свекла, морковь, лук, тыква, баклажаны, кабачки, капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская, пекинская, спаржа;
  • консервированные огурцы и помидоры, лечо, маринованные салаты;
  • квашеная капуста, квашеные яблоки;
  • зелень: салат, руккола, кинза, петрушка, укроп, розмарин, базилик, орегано, тимьян и т.п.;
  • грибы: жареные, тушеные, маринованные, сушеные до супов и каш;
  • орехи и семена: как перекус или в салаты, каши и т.п.;
  • фрукты и ягоды, компоты, варенье, джемы, желе и т.п.;
  • сухофрукты, компоты.

 

Календарь питания в Рождественский пост 2023
Питание в пост. Фото: dreamstime.com

Календарь питания в Рождественский пост 2023

В целом период, предшествующий Рождеству 2023 года в Украине, состоит из трех основных этапов, каждый из которых отличается от предыдущего разнообразием в рационе. Чем ближе конец поста — тем строже запреты.

Этапы Рождественского поста:

  • первый — с 15 ноября по 6 декабря;
  • второй — с 7 декабря по 18 декабря;
  • третий — с 19 декабря по 24 декабря.

Первый этап (15 ноября — 6 декабря):

  • понедельник — можно есть продукты растительного происхождения, горячие блюда, но без масла (свежие, печеные, тушеные, в виде супа и т.п.);
  • вторник — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;
  • среда — сухое питание (употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, невареных продуктов и хлеба, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
  • четверг — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;
  • суббота — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;  
  • воскресенье — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;
  • пятница — сухое питание (употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, невареных продуктов и хлеба, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

Второй этап (7 декабря — 18 декабря):

  • понедельник — растительная пища без масла;
  • вторник — растительная пища с маслом;
  • среда — сухое питание;
  • четверг — растительная пища с маслом;
  • пятница — сухоедение;
  • суббота — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;
  • воскресенье — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина.

Третий этап — самый строгий (19 декабря — 24 декабря):

  • понедельник — сухоедение;
  • вторник — разрешенная горячая еда без масла;
  • среда — сухое питание;
  • пятница — сухоедение;
  • четверг — разрешенная горячая пища без масла;
  • суббота — горячая еда с маслом;
  • воскресенье —горячая еда с маслом.

Нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

24 декабря — сухоедение: можно только хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. А с появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

 

Календарь питания в Рождественский пост 2023: как и что можно есть в этот период
Деревянный крест и постный хлеб. Фото: depositphotos.com

Питание по дням в Рождественский пост — график

Как напоминание, мы составили подробный список того, что можно есть в тот или иной день поста:

  • 15 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
  • 16 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;
  • 17 ноября (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;
  • 18-19 ноября (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;
  • 20 ноября (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;
  • 21 ноября (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;
  • 22 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
  • 23 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;
  • 24 ноября (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;
  • 25-26 ноября (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;
  • 27 ноября (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;
  • 28 ноября (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;
  • 29 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
  • 30 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;
  • 1 декабря (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;
  • 2-3 декабря (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;
  • 4 декабря (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;
  • 5 декабря (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;
  • 6 декабря (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
  • 7 декабря (четверг) — обработанные овощи, каши, бобовые грибы с добавлением масла, свежие и запеченные фрукты;
  • 8 декабря (пятница) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
  • 9-10 декабря (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;
  • 11 декабря (понедельник) — свежие салаты, фрукты, сухофрукты, хлеб, джемы, квашеная капуста, соление;
  • 12 декабря (вторник) — супы, крупы, бобовые, грибы с добавлением масла, фрукты, овощи, хлеб, соление;
  • 13 декабря (среда) — хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;
  • 14 декабря (четверг) — обработанные овощи, каши, бобовые грибы с добавлением масла, свежие и запеченные фрукты;
  • 15 декабря (пятница) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
  • 16-17 декабря (суббота и воскресенье) - горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;
  • 18 декабря (понедельник) — свежие салаты, фрукты, сухофрукты, хлеб, джемы, квашеная капуста, соление;
  • 19 декабря (вторник) – супы, каши, запеченные овощи без масла, фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб;
  • 20 декабря (среда) - хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
  • 21 декабря (четверг) — супы, каши, запеченные овощи без масла, фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб;
  • 22 декабря (пятница) — свежие овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, семена, мед, хлеб;
  • 23 декабря (суббота и воскресенье) — грибы, бобовые, овощные рагу, каши с добавлением масла, фрукты, соленья, орехи, семена, джемы, хлеб;
  • 24 декабря (понедельник) — сухое питание, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. С появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

 

Идеи постных блюд для Рождественского поста — вкусные и полезные варианты
Семья готовит обед. Фото: istockphoto.com

Идеи постных блюд для Рождественского поста — вкусные и полезные варианты

В пост тоже можно наслаждаться вкусными блюдами. А главное — они будут полезны, питательны и сытны.

Предлагаем проверенные идеи вкусных блюд, которые точно станут дополнением вашего постного меню:

1. Первые блюда

  • борщ (с фасолью, с грибами, с карасями);
  • зеленый борщ;
  • капустник постный;
  • фасолевый суп без мяса;
  • постная солянка с лесными грибами;
  • уха из рыбы ;
  • овощной бульон с гренками;
  • гороховый суп;
  • тыквенный суп-пюре;
  • грибной суп;
  • крем-суп из шампиньонов;
  • итальянский суп минестроне;
  • крем-суп из чечевицы.

2. Вторые блюда

  • каши — пшенная, перловая, овсяная, рисовая, гречневая, чечевичная, пшеничная, тыквенная и т.п.;
  • булгур с овощами;
  • кускус с овощами;
  • плов с сухофруктами;
  • тушеный картофель с грибами;
  • голубцы с рисом и грибами;
  • постные блины на воде без яиц с начинкой (из грибов, капусты, картофеля);
  • овощной шашлык с грибами в духовке;
  • картофельные зразы (с грибами, с капустой);
  • картофельные деруны;
  • гречишные котлеты с овощами
  • сочные овощные котлетки;
  • кабачковые оладьи;
  • украинские рыбные толченики;
  • фалафель;
  • тушеная репа с морковью и луком;
  • ризотто с грибами;
  • ленивые вареники с грибами;
  • фасоль в томатном соусе;
  • запеченный батат с овощной зажаркой;
  • цветная капуста в кляре;
  • фунчоза с грибами и овощами;
  • постная пицца с овощами;
  • паста с грибами и постным соусом песто;
  • овощное рагу;
  • запеченные челноки из баклажана с грибами;
  • фаршированная рыба;
  • рыбные котлеты (тефтели);
  • запеченная рыба в духовке;
  • треска с овощами на пару;
  • фаршированная скумбрия с овощами;
  • шаурма с жареной рыбой и овощами;
  • запеченный хек;
  • жареный судак (лещ, корюшка, карась и т.п.).

Чтобы дополнить вторые блюда, предлагаем три рецепта вкусных постных майонезов, на приготовление которых нужно простые ингредиенты и минимум времени.

3. Салаты

  • винегрет;
  • салат из свежей свеклы с яблоками;
  • салат из вареной свеклы с черносливом, орехами и чесноком;
  • квашеная капуста с клюквой;
  • селедка под шубой с постным майонезом;
  • табуле;
  • салат из редьки и лука;
  • салат из морской капусты с лимоном;
  • салат из морской капусты с морепродуктами;
  • салат из красноголовой капусты с луком и зеленым горошком;
  • морковь по-корейски;
  • тушеная капуста с грибами;
  • греческий салат из тофу;
  • салат "Цезарь" из тофу;
  • теплый салат из запеченных овощей в чесночном маринаде.

4. Закуски

  • кабачковая икра;
  • грибная икра;
  • свекольная икра;
  • баклажанная икра с орехами;
  • маринованные баклажаны;
  • маринованные шампиньоны;
  • маринованные кабачки;
  • хрустящая маринованная капуста "Лепесток";
  • лечо из болгарского перца;
  • хумус;
  • грузинские толкали с зеленью;
  • гуакамоле с авокадо;
  • форшмак;
  • маринованная сельдь (скумбрия);
  • канапе со свекольным салатом и селедкой.

5. Десерты и выпечка

  • клюква с сахаром;
  • печеные яблоки с орехами и медом;
  • яблочное пюре;
  • ягодный кисель;
  • ягодный сорбет;
  • фруктовое желе;
  • конфеты из сухофруктов;
  • вареная тыква с изюмом, курагой и корицей;
  • запеченная тыква с орехами и медом;
  • постная шарлотка;
  • медово-грушевой постный пирог ;
  • постный штрудель с яблоками и грушей;
  • домашняя халва;
  • козинаки;
  • постные банановые оладьи;
  • морковно-овсяное печенье;
  • постные пирожки (с вареньем, с зеленью, картофелем и грибами, капустой, горохом, свеклой и сливами);
  • банановый хлеб с орехами и сухофруктами.

 

Напомним, мы писали о главных традициях и запретах Рождественского поста, которые обязательно соблюдают верующие.

Также предлагаем ознакомиться с новым церковным календарем на ноябрь 2023 года — когда какие важные даты отмечать в последний месяц осени.

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