Рождественский пост 2023 — календарь питания на каждый день и вкусные идеи блюд

Семья обедает вместе за большим столом. Фото: dreamstime.com

Традиционно каждый год перед празднованием Рождества Христова верующие соблюдают 40-дневный пост, который называют Рождественским или Филипповым постом. Этот период необходим, чтобы перед великим праздником очистить душу и тело.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поститься, что можно и что нельзя есть. А также делится календарем питания на каждый день и вкусными идеями блюд.

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Рождественский пост 2023 — когда начинается

В народе Рождественский пост еще называется Филипповым — в честь святого апостола Филиппа, память которого по новому церковному календарю верующие чтят 14 ноября. Эта дата — последний день, когда можно есть скоромную пищу.

Для православных верующих пост будет продолжаться с 15 ноября по 24 декабря. В тот же период идет и католический пост (адвент).

А вот протестанты будут соблюдать пост с 27 ноября по 24 декабря.

Кутья, мед и мак. Фото: depositphotos.com

Сколько длится Рождественский пост

Как уже отмечалось выше, этот пост длится 40 дней. Именно 40 — и соответствует количеству дней говения Иисуса Христа в пустыне, перед началом Его трехлетних проповедей. Именно столько постились пророк Моисей и пророк Илия перед важными событиями в их жизни.

Рождественский пост — что нельзя есть

В этот период верующие должны отказаться от:

мяса (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало и т.п.);

бульонов (куриный, свиной и т.п.);

молока и любых молочных продуктов (творог, кефир, йогурт, масло и т.п.);

яиц;

выпечки и макарон, содержащие яйца и молочные продукты;

снеков и фаст-фуда (гамбургеры, чипсы, сухарики и т.п.);

сладостей, содержащих яйца, молоко и молочные продукты;

консервации — она негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, который и так испытает стресс от резкой смены питания;

алкоголя (исключением может быть бокал вина в те дни, когда это не запрещено).

Также в большинство дней Рождественского поста нельзя есть рыбу. Однако есть отдельные дни, когда это ограничение снимается.

Семейный обед. Фото: dreamstime.com

Что можно есть в Рождественский пост — список разрешенных блюд

Основу рациона в пост, как правило, составляют сезонные овощи и крупы. Также верующие добавляют в рацион фрукты, сухофрукты, орехи и бобовые.

Во время Рождественского поста можно есть следующие продукты:

крупы : гречневая, овсяная, перловая, рис и пшено в любом виде;

: гречневая, овсяная, перловая, рис и пшено в любом виде; бобовые : горох, нут, фасоль, чечевица, соя;

: горох, нут, фасоль, чечевица, соя; овощи : картофель, свекла, морковь, лук, тыква, баклажаны, кабачки, капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская, пекинская, спаржа;

: картофель, свекла, морковь, лук, тыква, баклажаны, кабачки, капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская, пекинская, спаржа; консервированные огурцы и помидоры, лечо, маринованные салаты;

квашеная капуста, квашеные яблоки;

зелень : салат, руккола, кинза, петрушка, укроп, розмарин, базилик, орегано, тимьян и т.п.;

: салат, руккола, кинза, петрушка, укроп, розмарин, базилик, орегано, тимьян и т.п.; грибы : жареные, тушеные, маринованные, сушеные до супов и каш;

: жареные, тушеные, маринованные, сушеные до супов и каш; орехи и семена : как перекус или в салаты, каши и т.п.;

: как перекус или в салаты, каши и т.п.; фрукты и ягоды , компоты, варенье, джемы, желе и т.п.;

, компоты, варенье, джемы, желе и т.п.; сухофрукты, компоты.

Питание в пост. Фото: dreamstime.com

Календарь питания в Рождественский пост 2023

В целом период, предшествующий Рождеству 2023 года в Украине, состоит из трех основных этапов, каждый из которых отличается от предыдущего разнообразием в рационе. Чем ближе конец поста — тем строже запреты.

Этапы Рождественского поста:

первый — с 15 ноября по 6 декабря;

второй — с 7 декабря по 18 декабря;

третий — с 19 декабря по 24 декабря.

Первый этап (15 ноября — 6 декабря):

понедельник — можно есть продукты растительного происхождения, горячие блюда, но без масла (свежие, печеные, тушеные, в виде супа и т.п.);

— можно есть продукты растительного происхождения, горячие блюда, но без масла (свежие, печеные, тушеные, в виде супа и т.п.); вторник — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;

— разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина; среда — сухое питание (употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, невареных продуктов и хлеба, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

— сухое питание (употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, невареных продуктов и хлеба, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед); четверг — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;

— разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина; суббота — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;

— разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина; воскресенье — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;

— разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина; пятница — сухое питание (употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, невареных продуктов и хлеба, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

Второй этап (7 декабря — 18 декабря):

понедельник — растительная пища без масла;

— растительная пища без масла; вторник — растительная пища с маслом;

— растительная пища с маслом; среда — сухое питание;

— сухое питание; четверг — растительная пища с маслом;

— растительная пища с маслом; пятница — сухоедение;

— сухоедение; суббота — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;

— горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина; воскресенье — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина.

Третий этап — самый строгий (19 декабря — 24 декабря):

понедельник — сухоедение;

— сухоедение; вторник — разрешенная горячая еда без масла;

— разрешенная горячая еда без масла; среда — сухое питание;

— сухое питание; пятница — сухоедение;

— сухоедение; четверг — разрешенная горячая пища без масла;

— разрешенная горячая пища без масла; суббота — горячая еда с маслом;

— горячая еда с маслом; воскресенье —горячая еда с маслом.

Нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

24 декабря — сухоедение: можно только хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. А с появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

Деревянный крест и постный хлеб. Фото: depositphotos.com

Питание по дням в Рождественский пост — график

Как напоминание, мы составили подробный список того, что можно есть в тот или иной день поста:

15 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;

— употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы; 16 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;

— рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино; 17 ноября (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;

— сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед; 18-19 ноября (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;

— горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина; 20 ноября (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;

— горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты; 21 ноября (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;

— запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино; 22 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;

— употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы; 23 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;

— рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино; 24 ноября (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;

— сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед; 25-26 ноября (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;

— горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина; 27 ноября (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;

— горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты; 28 ноября (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;

— запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино; 29 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;

— употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы; 30 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;

— рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино; 1 декабря (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;

— сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед; 2-3 декабря (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;

— горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина; 4 декабря (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;

— горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты; 5 декабря (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;

— запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино; 6 декабря (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;

— употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы; 7 декабря (четверг) — обработанные овощи, каши, бобовые грибы с добавлением масла, свежие и запеченные фрукты;

— обработанные овощи, каши, бобовые грибы с добавлением масла, свежие и запеченные фрукты; 8 декабря (пятница) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;

— употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы; 9-10 декабря (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;

— горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина; 11 декабря (понедельник) — свежие салаты, фрукты, сухофрукты, хлеб, джемы, квашеная капуста, соление;

— свежие салаты, фрукты, сухофрукты, хлеб, джемы, квашеная капуста, соление; 12 декабря (вторник) — супы, крупы, бобовые, грибы с добавлением масла, фрукты, овощи, хлеб, соление;

— супы, крупы, бобовые, грибы с добавлением масла, фрукты, овощи, хлеб, соление; 13 декабря (среда) — хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;

— хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед; 14 декабря (четверг) — обработанные овощи, каши, бобовые грибы с добавлением масла, свежие и запеченные фрукты;

— обработанные овощи, каши, бобовые грибы с добавлением масла, свежие и запеченные фрукты; 15 декабря (пятница) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;

— употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы; 16-17 декабря (суббота и воскресенье) - горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;

- горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина; 18 декабря (понедельник) — свежие салаты, фрукты, сухофрукты, хлеб, джемы, квашеная капуста, соление;

— свежие салаты, фрукты, сухофрукты, хлеб, джемы, квашеная капуста, соление; 19 декабря (вторник) – супы, каши, запеченные овощи без масла, фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб;

– супы, каши, запеченные овощи без масла, фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб; 20 декабря (среда) - хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

- хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед 21 декабря (четверг) — супы, каши, запеченные овощи без масла, фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб;

— супы, каши, запеченные овощи без масла, фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб; 22 декабря (пятница) — свежие овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, семена, мед, хлеб;

— свежие овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, семена, мед, хлеб; 23 декабря (суббота и воскресенье) — грибы, бобовые, овощные рагу, каши с добавлением масла, фрукты, соленья, орехи, семена, джемы, хлеб;

— грибы, бобовые, овощные рагу, каши с добавлением масла, фрукты, соленья, орехи, семена, джемы, хлеб; 24 декабря (понедельник) — сухое питание, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. С появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

Семья готовит обед. Фото: istockphoto.com

Идеи постных блюд для Рождественского поста — вкусные и полезные варианты

В пост тоже можно наслаждаться вкусными блюдами. А главное — они будут полезны, питательны и сытны.

Предлагаем проверенные идеи вкусных блюд, которые точно станут дополнением вашего постного меню:

1. Первые блюда

борщ (с фасолью, с грибами, с карасями);

зеленый борщ;

капустник постный;

фасолевый суп без мяса;

постная солянка с лесными грибами;

уха из рыбы ;

овощной бульон с гренками;

гороховый суп;

тыквенный суп-пюре;

грибной суп;

крем-суп из шампиньонов;

итальянский суп минестроне;

крем-суп из чечевицы.

2. Вторые блюда

каши — пшенная, перловая, овсяная, рисовая, гречневая, чечевичная, пшеничная, тыквенная и т.п.;

булгур с овощами;

кускус с овощами;

плов с сухофруктами;

тушеный картофель с грибами;

голубцы с рисом и грибами;

постные блины на воде без яиц с начинкой (из грибов, капусты, картофеля);

овощной шашлык с грибами в духовке;

картофельные зразы (с грибами, с капустой);

картофельные деруны;

гречишные котлеты с овощами

сочные овощные котлетки;

кабачковые оладьи;

украинские рыбные толченики;

фалафель;

тушеная репа с морковью и луком;

ризотто с грибами;

ленивые вареники с грибами;

фасоль в томатном соусе;

запеченный батат с овощной зажаркой;

цветная капуста в кляре;

фунчоза с грибами и овощами;

постная пицца с овощами;

паста с грибами и постным соусом песто;

овощное рагу;

запеченные челноки из баклажана с грибами;

фаршированная рыба;

рыбные котлеты (тефтели);

запеченная рыба в духовке;

треска с овощами на пару;

фаршированная скумбрия с овощами;

шаурма с жареной рыбой и овощами;

запеченный хек;

жареный судак (лещ, корюшка, карась и т.п.).

Чтобы дополнить вторые блюда, предлагаем три рецепта вкусных постных майонезов, на приготовление которых нужно простые ингредиенты и минимум времени.

3. Салаты

винегрет;

салат из свежей свеклы с яблоками;

салат из вареной свеклы с черносливом, орехами и чесноком;

квашеная капуста с клюквой;

селедка под шубой с постным майонезом;

табуле;

салат из редьки и лука;

салат из морской капусты с лимоном;

салат из морской капусты с морепродуктами;

салат из красноголовой капусты с луком и зеленым горошком;

морковь по-корейски;

тушеная капуста с грибами;

греческий салат из тофу;

салат "Цезарь" из тофу;

теплый салат из запеченных овощей в чесночном маринаде.

4. Закуски

кабачковая икра;

грибная икра;

свекольная икра;

баклажанная икра с орехами;

маринованные баклажаны;

маринованные шампиньоны;

маринованные кабачки;

хрустящая маринованная капуста "Лепесток";

лечо из болгарского перца;

хумус;

грузинские толкали с зеленью;

гуакамоле с авокадо;

форшмак;

маринованная сельдь (скумбрия);

канапе со свекольным салатом и селедкой.

5. Десерты и выпечка

клюква с сахаром;

печеные яблоки с орехами и медом;

яблочное пюре;

ягодный кисель;

ягодный сорбет;

фруктовое желе;

конфеты из сухофруктов;

вареная тыква с изюмом, курагой и корицей;

запеченная тыква с орехами и медом;

постная шарлотка;

медово-грушевой постный пирог ;

постный штрудель с яблоками и грушей;

домашняя халва;

козинаки;

постные банановые оладьи;

морковно-овсяное печенье;

постные пирожки (с вареньем, с зеленью, картофелем и грибами, капустой, горохом, свеклой и сливами);

банановый хлеб с орехами и сухофруктами.

Напомним, мы писали о главных традициях и запретах Рождественского поста, которые обязательно соблюдают верующие.

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