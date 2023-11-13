Рождественский пост 2023 — календарь питания на каждый день и вкусные идеи блюд

Меню на Рождественский пост 2023 — как питаться, чтобы было вкусно, полезно и сытно
Традиционно каждый год перед празднованием Рождества Христова верующие соблюдают 40-дневный пост, который называют Рождественским или Филипповым постом. Этот период необходим, чтобы перед великим праздником очистить душу и тело.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно поститься, что можно и что нельзя есть. А также делится календарем питания на каждый день и вкусными идеями блюд.
Рождественский пост 2023 — когда начинается
В народе Рождественский пост еще называется Филипповым — в честь святого апостола Филиппа, память которого по новому церковному календарю верующие чтят 14 ноября. Эта дата — последний день, когда можно есть скоромную пищу.
Для православных верующих пост будет продолжаться с 15 ноября по 24 декабря. В тот же период идет и католический пост (адвент).
А вот протестанты будут соблюдать пост с 27 ноября по 24 декабря.
Сколько длится Рождественский пост
Как уже отмечалось выше, этот пост длится 40 дней. Именно 40 — и соответствует количеству дней говения Иисуса Христа в пустыне, перед началом Его трехлетних проповедей. Именно столько постились пророк Моисей и пророк Илия перед важными событиями в их жизни.
Рождественский пост — что нельзя есть
В этот период верующие должны отказаться от:
- мяса (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало и т.п.);
- бульонов (куриный, свиной и т.п.);
- молока и любых молочных продуктов (творог, кефир, йогурт, масло и т.п.);
- яиц;
- выпечки и макарон, содержащие яйца и молочные продукты;
- снеков и фаст-фуда (гамбургеры, чипсы, сухарики и т.п.);
- сладостей, содержащих яйца, молоко и молочные продукты;
- консервации — она негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, который и так испытает стресс от резкой смены питания;
- алкоголя (исключением может быть бокал вина в те дни, когда это не запрещено).
Также в большинство дней Рождественского поста нельзя есть рыбу. Однако есть отдельные дни, когда это ограничение снимается.
Что можно есть в Рождественский пост — список разрешенных блюд
Основу рациона в пост, как правило, составляют сезонные овощи и крупы. Также верующие добавляют в рацион фрукты, сухофрукты, орехи и бобовые.
Во время Рождественского поста можно есть следующие продукты:
- крупы: гречневая, овсяная, перловая, рис и пшено в любом виде;
- бобовые: горох, нут, фасоль, чечевица, соя;
- овощи: картофель, свекла, морковь, лук, тыква, баклажаны, кабачки, капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская, пекинская, спаржа;
- консервированные огурцы и помидоры, лечо, маринованные салаты;
- квашеная капуста, квашеные яблоки;
- зелень: салат, руккола, кинза, петрушка, укроп, розмарин, базилик, орегано, тимьян и т.п.;
- грибы: жареные, тушеные, маринованные, сушеные до супов и каш;
- орехи и семена: как перекус или в салаты, каши и т.п.;
- фрукты и ягоды, компоты, варенье, джемы, желе и т.п.;
- сухофрукты, компоты.
Календарь питания в Рождественский пост 2023
В целом период, предшествующий Рождеству 2023 года в Украине, состоит из трех основных этапов, каждый из которых отличается от предыдущего разнообразием в рационе. Чем ближе конец поста — тем строже запреты.
Этапы Рождественского поста:
- первый — с 15 ноября по 6 декабря;
- второй — с 7 декабря по 18 декабря;
- третий — с 19 декабря по 24 декабря.
Первый этап (15 ноября — 6 декабря):
- понедельник — можно есть продукты растительного происхождения, горячие блюда, но без масла (свежие, печеные, тушеные, в виде супа и т.п.);
- вторник — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;
- среда — сухое питание (употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, невареных продуктов и хлеба, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
- четверг — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;
- суббота — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;
- воскресенье — разрешено добавлять в рацион рыбу и масло, допускается употребление вина;
- пятница — сухое питание (употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, невареных продуктов и хлеба, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).
Второй этап (7 декабря — 18 декабря):
- понедельник — растительная пища без масла;
- вторник — растительная пища с маслом;
- среда — сухое питание;
- четверг — растительная пища с маслом;
- пятница — сухоедение;
- суббота — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;
- воскресенье — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина.
Третий этап — самый строгий (19 декабря — 24 декабря):
- понедельник — сухоедение;
- вторник — разрешенная горячая еда без масла;
- среда — сухое питание;
- пятница — сухоедение;
- четверг — разрешенная горячая пища без масла;
- суббота — горячая еда с маслом;
- воскресенье —горячая еда с маслом.
Нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.
24 декабря — сухоедение: можно только хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. А с появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, главным из которых является кутья.
Питание по дням в Рождественский пост — график
Как напоминание, мы составили подробный список того, что можно есть в тот или иной день поста:
- 15 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
- 16 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;
- 17 ноября (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;
- 18-19 ноября (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;
- 20 ноября (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;
- 21 ноября (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;
- 22 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
- 23 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;
- 24 ноября (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;
- 25-26 ноября (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;
- 27 ноября (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;
- 28 ноября (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;
- 29 ноября (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
- 30 ноября (четверг) — рыбные блюда, овощи с грибами, каша с добавлением масла, салаты с семенами или орехами, вино;
- 1 декабря (пятница) — сырые овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб, сухофрукты, мед;
- 2-3 декабря (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, рыбные блюда, морепродукты, свежие и теплые салаты, бобовые, допускается употребление вина;
- 4 декабря (понедельник) — горячие блюда без масла, каши, супы, фрукты, сухофрукты, салаты;
- 5 декабря (вторник) — запеченная, жареная рыба, рыбный суп, каши, бобовые, грибы тушеные и свежие овощи с добавлением масла, можно употреблять вино;
- 6 декабря (среда) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
- 7 декабря (четверг) — обработанные овощи, каши, бобовые грибы с добавлением масла, свежие и запеченные фрукты;
- 8 декабря (пятница) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
- 9-10 декабря (суббота и воскресенье) — горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;
- 11 декабря (понедельник) — свежие салаты, фрукты, сухофрукты, хлеб, джемы, квашеная капуста, соление;
- 12 декабря (вторник) — супы, крупы, бобовые, грибы с добавлением масла, фрукты, овощи, хлеб, соление;
- 13 декабря (среда) — хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед;
- 14 декабря (четверг) — обработанные овощи, каши, бобовые грибы с добавлением масла, свежие и запеченные фрукты;
- 15 декабря (пятница) — употребление растительной пищи, которая не подвергалась термической обработке, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, варенье, джемы;
- 16-17 декабря (суббота и воскресенье) - горячие блюда с маслом, можно добавлять рыбу, морепродукты и допускается употребление вина;
- 18 декабря (понедельник) — свежие салаты, фрукты, сухофрукты, хлеб, джемы, квашеная капуста, соление;
- 19 декабря (вторник) – супы, каши, запеченные овощи без масла, фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб;
- 20 декабря (среда) - хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 21 декабря (четверг) — супы, каши, запеченные овощи без масла, фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб;
- 22 декабря (пятница) — свежие овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, семена, мед, хлеб;
- 23 декабря (суббота и воскресенье) — грибы, бобовые, овощные рагу, каши с добавлением масла, фрукты, соленья, орехи, семена, джемы, хлеб;
- 24 декабря (понедельник) — сухое питание, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. С появлением на небе первой звезды к столу подают 12 постных блюд, главным из которых является кутья.
Идеи постных блюд для Рождественского поста — вкусные и полезные варианты
В пост тоже можно наслаждаться вкусными блюдами. А главное — они будут полезны, питательны и сытны.
Предлагаем проверенные идеи вкусных блюд, которые точно станут дополнением вашего постного меню:
1. Первые блюда
- борщ (с фасолью, с грибами, с карасями);
- зеленый борщ;
- капустник постный;
- фасолевый суп без мяса;
- постная солянка с лесными грибами;
- уха из рыбы ;
- овощной бульон с гренками;
- гороховый суп;
- тыквенный суп-пюре;
- грибной суп;
- крем-суп из шампиньонов;
- итальянский суп минестроне;
- крем-суп из чечевицы.
2. Вторые блюда
- каши — пшенная, перловая, овсяная, рисовая, гречневая, чечевичная, пшеничная, тыквенная и т.п.;
- булгур с овощами;
- кускус с овощами;
- плов с сухофруктами;
- тушеный картофель с грибами;
- голубцы с рисом и грибами;
- постные блины на воде без яиц с начинкой (из грибов, капусты, картофеля);
- овощной шашлык с грибами в духовке;
- картофельные зразы (с грибами, с капустой);
- картофельные деруны;
- гречишные котлеты с овощами
- сочные овощные котлетки;
- кабачковые оладьи;
- украинские рыбные толченики;
- фалафель;
- тушеная репа с морковью и луком;
- ризотто с грибами;
- ленивые вареники с грибами;
- фасоль в томатном соусе;
- запеченный батат с овощной зажаркой;
- цветная капуста в кляре;
- фунчоза с грибами и овощами;
- постная пицца с овощами;
- паста с грибами и постным соусом песто;
- овощное рагу;
- запеченные челноки из баклажана с грибами;
- фаршированная рыба;
- рыбные котлеты (тефтели);
- запеченная рыба в духовке;
- треска с овощами на пару;
- фаршированная скумбрия с овощами;
- шаурма с жареной рыбой и овощами;
- запеченный хек;
- жареный судак (лещ, корюшка, карась и т.п.).
Чтобы дополнить вторые блюда, предлагаем три рецепта вкусных постных майонезов, на приготовление которых нужно простые ингредиенты и минимум времени.
3. Салаты
- винегрет;
- салат из свежей свеклы с яблоками;
- салат из вареной свеклы с черносливом, орехами и чесноком;
- квашеная капуста с клюквой;
- селедка под шубой с постным майонезом;
- табуле;
- салат из редьки и лука;
- салат из морской капусты с лимоном;
- салат из морской капусты с морепродуктами;
- салат из красноголовой капусты с луком и зеленым горошком;
- морковь по-корейски;
- тушеная капуста с грибами;
- греческий салат из тофу;
- салат "Цезарь" из тофу;
- теплый салат из запеченных овощей в чесночном маринаде.
4. Закуски
- кабачковая икра;
- грибная икра;
- свекольная икра;
- баклажанная икра с орехами;
- маринованные баклажаны;
- маринованные шампиньоны;
- маринованные кабачки;
- хрустящая маринованная капуста "Лепесток";
- лечо из болгарского перца;
- хумус;
- грузинские толкали с зеленью;
- гуакамоле с авокадо;
- форшмак;
- маринованная сельдь (скумбрия);
- канапе со свекольным салатом и селедкой.
5. Десерты и выпечка
- клюква с сахаром;
- печеные яблоки с орехами и медом;
- яблочное пюре;
- ягодный кисель;
- ягодный сорбет;
- фруктовое желе;
- конфеты из сухофруктов;
- вареная тыква с изюмом, курагой и корицей;
- запеченная тыква с орехами и медом;
- постная шарлотка;
- медово-грушевой постный пирог ;
- постный штрудель с яблоками и грушей;
- домашняя халва;
- козинаки;
- постные банановые оладьи;
- морковно-овсяное печенье;
- постные пирожки (с вареньем, с зеленью, картофелем и грибами, капустой, горохом, свеклой и сливами);
- банановый хлеб с орехами и сухофруктами.
Напомним, мы писали о главных традициях и запретах Рождественского поста, которые обязательно соблюдают верующие.
Также предлагаем ознакомиться с новым церковным календарем на ноябрь 2023 года — когда какие важные даты отмечать в последний месяц осени.
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