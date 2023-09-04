Смачний рецепт з гарбуза — відео

Рецепт з Карпат: суп з гарбуза та чотири ідеї, як його з'їсти
Рецепт цього гарбузового супу підійде, як і для дорослих так і для дітей. Також в цьому рецепті чотири варіанти, як можна з’їсти цей гарбузовий суп. Кожний зможе вибрати собі смаковий букет до вподоби і знайти в результаті свій улюблений смак для супчику з гарбузом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- гарбуз 800 г;
- картопля 1 шт;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- корінь селери 1 шт;
- часник 3 шт;
- сушений імбир щіпка;
- паприка 1 столова ложка;
- мускатний горіх щіпка;
- сіль;
- вершки 10% 200 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очитисти та нарізати гарбуз. Шматочки мають бути невеликими, щоб його було зручно зварити.
Також нам знадобиться 200 мл вершків картопля, морква, цибуля, корінь селери та часник. Моркву, картоплю та селеру нарізаємо на невеликі кубики та додаємо в кастрюлю до гарбуза. Ставимо на вогонь та варимо до готовності.
Далі нарізаємо цибулю дрібним кубиком та смажимо на пательні. До цибулі додаємо часник, потім додаємо паприку. Сюди додаємо сушений імбир, мускатний горіх та перемішуємо.
До цибулі з часником виливаємо вершки та доводимо їх до кипіння. Під час нагрівання потрібно постійно помішувати, щоб вершки гарно перемішалися зі спеціями. Коли все закипіло виключаємо.
Коли овочі зварилися, зливаємо воду в якусь ємність. В каструлі залишаємо зовсім трохи рідини та додаємо нашу засмажку з цибулею та вершками.
Все потрібно подрібнити блендером до форми пюре. Якщо суп занадто густий можна додати води, в якій вони варилися. За смаком потрібно додати солі та перець. Суп потрібно ще раз довести до кипіння. Один з варіантів, як можна подати суп це додати трохи гарбузового насіння.
Для іншого варіанта подачі можна використати батон з якого зробимо сухарики. Потім потрібно подрібнити часник та додати рослинної олії, цією олією поливаємо сухарики, які потім додамо в суп.
Третій варіант подачі з беконом, який потрібно трохи підсмажити та додати до супу.
Четвертий варіант подачі з волоським горіхом, який потрібно подрібнити.
Далі беремо бринзу та посипаємо суп цими інгредієнтами, також можна додати базилік.
Раніше ми писали про супер рецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва з справжнім королем осені — гарбуз фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом при цьому залишаючи приємну солодкість. Все виходить неймовірно ароматно, ніжно, а найголовніше корисно.