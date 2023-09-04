Смачний рецепт з гарбуза — відео

Суп з гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Рецепт цього гарбузового супу підійде, як і для дорослих так і для дітей. Також в цьому рецепті чотири варіанти, як можна з’їсти цей гарбузовий суп. Кожний зможе вибрати собі смаковий букет до вподоби і знайти в результаті свій улюблений смак для супчику з гарбузом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

гарбуз 800 г;

картопля 1 шт;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

корінь селери 1 шт;

часник 3 шт;

сушений імбир щіпка;

паприка 1 столова ложка;

мускатний горіх щіпка;

сіль;

вершки 10% 200 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очитисти та нарізати гарбуз. Шматочки мають бути невеликими, щоб його було зручно зварити.

Шматки гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також нам знадобиться 200 мл вершків картопля, морква, цибуля, корінь селери та часник. Моркву, картоплю та селеру нарізаємо на невеликі кубики та додаємо в кастрюлю до гарбуза. Ставимо на вогонь та варимо до готовності.

Овочі для супу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі нарізаємо цибулю дрібним кубиком та смажимо на пательні. До цибулі додаємо часник, потім додаємо паприку. Сюди додаємо сушений імбир, мускатний горіх та перемішуємо.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

До цибулі з часником виливаємо вершки та доводимо їх до кипіння. Під час нагрівання потрібно постійно помішувати, щоб вершки гарно перемішалися зі спеціями. Коли все закипіло виключаємо.

Подрібнення овочів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли овочі зварилися, зливаємо воду в якусь ємність. В каструлі залишаємо зовсім трохи рідини та додаємо нашу засмажку з цибулею та вершками.

Крем суп. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все потрібно подрібнити блендером до форми пюре. Якщо суп занадто густий можна додати води, в якій вони варилися. За смаком потрібно додати солі та перець. Суп потрібно ще раз довести до кипіння. Один з варіантів, як можна подати суп це додати трохи гарбузового насіння.

Гарбузовий суп з насіння гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для іншого варіанта подачі можна використати батон з якого зробимо сухарики. Потім потрібно подрібнити часник та додати рослинної олії, цією олією поливаємо сухарики, які потім додамо в суп.

Гарбузовий суп з сухариками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Третій варіант подачі з беконом, який потрібно трохи підсмажити та додати до супу.

Гарбузовий суп з беконом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Четвертий варіант подачі з волоським горіхом, який потрібно подрібнити.

Гарбузовий суп з горіхами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі беремо бринзу та посипаємо суп цими інгредієнтами, також можна додати базилік.

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