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Рецепт з Карпат: суп з гарбуза та чотири ідеї, як його з'їсти

4 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт з гарбуза — відео
Суп з гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цього гарбузового супу підійде, як і для дорослих так і для дітей. Також в цьому рецепті чотири варіанти, як можна з’їсти цей гарбузовий суп. Кожний зможе  вибрати собі смаковий букет до вподоби і знайти в результаті свій улюблений смак для супчику з гарбузом.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз 800 г;
  • картопля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • корінь селери 1 шт;
  • часник 3 шт;
  • сушений імбир щіпка;
  • паприка 1 столова ложка;
  • мускатний горіх щіпка;
  • сіль;
  • вершки 10% 200 мл.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно очитисти та нарізати гарбуз. Шматочки мають бути невеликими, щоб його було зручно зварити. 

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Шматки гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також нам знадобиться 200 мл вершків картопля, морква, цибуля, корінь селери та часник. Моркву, картоплю та селеру нарізаємо на невеликі кубики та додаємо в кастрюлю до гарбуза. Ставимо на вогонь та варимо до готовності. 

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Овочі для супу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі нарізаємо цибулю дрібним кубиком та смажимо на пательні. До цибулі додаємо часник, потім додаємо паприку. Сюди додаємо сушений імбир, мускатний горіх та перемішуємо. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

До цибулі з часником виливаємо вершки та доводимо їх до кипіння. Під час нагрівання потрібно постійно помішувати, щоб вершки гарно перемішалися зі спеціями. Коли все закипіло виключаємо. 

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Подрібнення овочів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли овочі зварилися, зливаємо воду в якусь ємність. В каструлі залишаємо зовсім трохи рідини та додаємо нашу засмажку з цибулею та вершками. 

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Крем суп. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все потрібно подрібнити блендером до форми пюре. Якщо суп занадто густий можна додати води, в якій вони варилися.  За смаком потрібно додати солі та перець. Суп потрібно ще раз довести до кипіння. Один з варіантів, як можна подати суп це додати трохи гарбузового насіння. 

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Гарбузовий суп з насіння гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для іншого варіанта подачі можна використати батон з якого зробимо сухарики. Потім потрібно подрібнити часник та додати рослинної олії, цією олією поливаємо сухарики, які потім додамо в суп. 

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Гарбузовий суп з сухариками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Третій варіант подачі з беконом, який потрібно трохи підсмажити та додати до супу. 

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Гарбузовий суп з беконом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Четвертий варіант подачі з волоським горіхом, який потрібно подрібнити.

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Гарбузовий суп з горіхами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі беремо бринзу та посипаємо суп цими інгредієнтами, також можна додати базилік. 

Раніше ми писали про супер рецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва з справжнім королем осені — гарбуз фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом при цьому залишаючи приємну солодкість. Все виходить неймовірно ароматно, ніжно, а найголовніше корисно.

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