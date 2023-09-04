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Рецепт из Карпат: суп из тыквы и четыре идеи, как его съесть

4 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт из тыквы — видео
Суп из тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт этого тыквенного супа подойдет, как и для взрослых, так и для детей. Также в этом рецепте четыре варианта, как можно съесть этот тыквенный суп. Каждый сможет выбрать себе вкусовой букет по вкусу и найти в результате свой любимый вкус для супчика с тыквой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • тыква 800 г;
  • картофель 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • корень сельдерея 1 шт;
  • чеснок 3 шт;
  • сушеный имбирь щепотка;
  • паприка 1 столовая ложка;
  • мускатный орех щепотка;
  • соль;
  • сливки 10% 200 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать тыкву. Кусочки должны быть небольшими, чтобы их было удобно сварить.

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Кусочки тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нам понадобится 200 мл сливок, картофель, морковь, лук, корень сельдерея и чеснок. Морковь, картофель и сельдерей нарезаем на небольшие кубики и добавляем в каструлю к тыкве. Ставим на огонь и готовим.

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Овощи для супа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нарезаем лук мелким кубиком и жарим на сковороде. К луку добавляем чеснок, затем добавляем паприку. Сюда добавляем сушеный имбирь, мускатный орех и перемешиваем.

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Жареный лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

К луку с чесноком выливаем сливки и доводим до кипения. Во время нагревания нужно постоянно помешивать, чтобы сливки хорошо перемешались со специями. Когда все закипело, снимаем с огня.

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Измельчение овощей. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда овощи сварились, сливаем воду в какую-нибудь емкость. В кастрюле оставляем немного жидкости и добавляем нашу зажарку с луком и сливками.

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Крем суп. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все нужно измельчить блендером в форму пюре. Если суп слишком густой, можно добавить воды, в которой варились овощи. По вкусу нужно добавить соль и перец. Суп нужно еще раз довести до кипения. Один из вариантов, как можно подать суп это добавить немного тыквенных семян.

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Тыквенный суп и семена тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для другого варианта подачи можно использовать батон из которого сделаем сухарики. Затем нужно измельчить чеснок и добавить растительное масло, этим маслом поливаем сухарики, которые затем добавим в суп.

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Тыквенный суп с сухариками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Третий вариант подачи с беконом, который нужно немного поджарить и добавить в суп.

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Тыквенный суп с беконом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Четвертый вариант подачи с грецким орехом, который нужно измельчить.

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Тыквенный суп с орехами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее берем брынзу и посыпаем суп этими ингредиентами, можно добавить базилик.

Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени – тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость. Все выходит невероятно ароматно, нежно, а самое главное полезно.

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