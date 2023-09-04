Вкусный рецепт из тыквы — видео

Рецепт из Карпат: суп из тыквы и четыре идеи, как его съесть
Рецепт этого тыквенного супа подойдет, как и для взрослых, так и для детей. Также в этом рецепте четыре варианта, как можно съесть этот тыквенный суп. Каждый сможет выбрать себе вкусовой букет по вкусу и найти в результате свой любимый вкус для супчика с тыквой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- тыква 800 г;
- картофель 1 шт;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- корень сельдерея 1 шт;
- чеснок 3 шт;
- сушеный имбирь щепотка;
- паприка 1 столовая ложка;
- мускатный орех щепотка;
- соль;
- сливки 10% 200 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить и нарезать тыкву. Кусочки должны быть небольшими, чтобы их было удобно сварить.
Также нам понадобится 200 мл сливок, картофель, морковь, лук, корень сельдерея и чеснок. Морковь, картофель и сельдерей нарезаем на небольшие кубики и добавляем в каструлю к тыкве. Ставим на огонь и готовим.
Далее нарезаем лук мелким кубиком и жарим на сковороде. К луку добавляем чеснок, затем добавляем паприку. Сюда добавляем сушеный имбирь, мускатный орех и перемешиваем.
К луку с чесноком выливаем сливки и доводим до кипения. Во время нагревания нужно постоянно помешивать, чтобы сливки хорошо перемешались со специями. Когда все закипело, снимаем с огня.
Когда овощи сварились, сливаем воду в какую-нибудь емкость. В кастрюле оставляем немного жидкости и добавляем нашу зажарку с луком и сливками.
Все нужно измельчить блендером в форму пюре. Если суп слишком густой, можно добавить воды, в которой варились овощи. По вкусу нужно добавить соль и перец. Суп нужно еще раз довести до кипения. Один из вариантов, как можно подать суп это добавить немного тыквенных семян.
Для другого варианта подачи можно использовать батон из которого сделаем сухарики. Затем нужно измельчить чеснок и добавить растительное масло, этим маслом поливаем сухарики, которые затем добавим в суп.
Третий вариант подачи с беконом, который нужно немного поджарить и добавить в суп.
Четвертый вариант подачи с грецким орехом, который нужно измельчить.
Далее берем брынзу и посыпаем суп этими ингредиентами, можно добавить базилик.
Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени – тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость. Все выходит невероятно ароматно, нежно, а самое главное полезно.