Супер рецепт огірків у баклажці — видео

Квашені огірки. Фото: Freepik

Спосіб закваски огірків на зиму у пластиковій пляшці дуже зручний. Не всі мають скляні банки у великих кількостях, особливо в сезон консервації, а ось пластикові пляшки знайдуться в кожному будинку. Такі квашені огірки виходять дуже смачними, хрусткими і зберігаються цілий рік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Цей рецепт унікальний тим, що для огірків у банку не потрібен додатковий обтяжувач, завдяки будові пляшки огірки завжди залишаються в розсолі та зберігають свою твердість.

Вам знадобиться:

огірки;

розсіл на 1 літр води 2 ст. ложки кам'яної солі;

листя кропу;

листя хрону;

листя смородини та вишні;

часник;

гострий перець;

п'ятилітрова пластикова пляшка.

Спосіб приготування

На дно пляшки укладаємо кріп, листя або корінь хрону, часник та гострий перець. Якщо у вас немає листя смородини та вишні можна обмежитися лише кропом.

Свіжі огірки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Відрізаємо кінчики від огірків і укладаємо в пляшку. Можна трясти пляшку і тоді огірків вміщуватиметься більше. Зверху необхідно також покласти листя хрону чи кропу.

Листя для огірків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Чим більше листя зверху, тим краще просоляться огірки. Рідина, яка підніматиметься під час бродіння не так сильно витікатиме.

Підготовка огірків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Робимо розсіл, для цього знадобиться звичайна вода. Для п'ятилітрової пляшки знадобиться близько трьох літрів води. Кладемо сіль і заливаємо огірки.

Кам'яна сіль. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Залишаємо огірки за кімнатної температури. Через три дні такі огірки будуть малосольними, а за п'ять днів це будуть уже квашені огірки.

Огірки в пляшку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Для того, щоб огірки зберігалися весь рік, залишаємо їх у теплому місці для процесу бродіння, а потім через 3-4 тижні переміщуємо їх у прохолодне місце.

Огірки в пляшку. Фото: YouTube @ Shapovalov.zagotovkiNaZimyФото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Найголовніше при засолюванні таких огірків, щоб на них під час бродіння не потрапляло сонячне світло.

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