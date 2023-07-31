Супер рецепт огірків у баклажці — видео

Квашені огірки у пляшці: зручний та смачний спосіб закваски
Спосіб закваски огірків на зиму у пластиковій пляшці дуже зручний. Не всі мають скляні банки у великих кількостях, особливо в сезон консервації, а ось пластикові пляшки знайдуться в кожному будинку. Такі квашені огірки виходять дуже смачними, хрусткими і зберігаються цілий рік.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Цей рецепт унікальний тим, що для огірків у банку не потрібен додатковий обтяжувач, завдяки будові пляшки огірки завжди залишаються в розсолі та зберігають свою твердість.
Вам знадобиться:
- огірки;
- розсіл на 1 літр води 2 ст. ложки кам'яної солі;
- листя кропу;
- листя хрону;
- листя смородини та вишні;
- часник;
- гострий перець;
- п'ятилітрова пластикова пляшка.
Спосіб приготування
На дно пляшки укладаємо кріп, листя або корінь хрону, часник та гострий перець. Якщо у вас немає листя смородини та вишні можна обмежитися лише кропом.
Відрізаємо кінчики від огірків і укладаємо в пляшку. Можна трясти пляшку і тоді огірків вміщуватиметься більше. Зверху необхідно також покласти листя хрону чи кропу.
Чим більше листя зверху, тим краще просоляться огірки. Рідина, яка підніматиметься під час бродіння не так сильно витікатиме.
Робимо розсіл, для цього знадобиться звичайна вода. Для п'ятилітрової пляшки знадобиться близько трьох літрів води. Кладемо сіль і заливаємо огірки.
Залишаємо огірки за кімнатної температури. Через три дні такі огірки будуть малосольними, а за п'ять днів це будуть уже квашені огірки.
Для того, щоб огірки зберігалися весь рік, залишаємо їх у теплому місці для процесу бродіння, а потім через 3-4 тижні переміщуємо їх у прохолодне місце.
Найголовніше при засолюванні таких огірків, щоб на них під час бродіння не потрапляло сонячне світло.
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