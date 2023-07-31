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Квашені огірки у пляшці: зручний та смачний спосіб закваски

31 липня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер рецепт огірків у баклажці — видео
Квашені огірки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спосіб закваски огірків на зиму у пластиковій пляшці дуже зручний. Не всі мають скляні банки у великих кількостях, особливо в сезон консервації, а ось пластикові пляшки знайдуться в кожному будинку. Такі квашені огірки виходять дуже смачними, хрусткими і зберігаються цілий рік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Цей рецепт унікальний тим, що для огірків у банку не потрібен додатковий обтяжувач, завдяки будові пляшки огірки завжди залишаються в розсолі та зберігають свою твердість.

Вам знадобиться:

  • огірки;
  • розсіл на 1 літр води 2 ст. ложки кам'яної солі;
  • листя кропу;
  • листя хрону;
  • листя смородини та вишні;
  • часник;
  • гострий перець;
  • п'ятилітрова пластикова пляшка.

Спосіб приготування

На дно пляшки укладаємо кріп, листя або корінь хрону, часник та гострий перець. Якщо у вас немає листя смородини та вишні можна обмежитися лише кропом.

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Свіжі огірки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Відрізаємо кінчики від огірків і укладаємо в пляшку. Можна трясти пляшку і тоді огірків вміщуватиметься більше. Зверху необхідно також покласти листя хрону чи кропу.

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Листя для огірків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Чим більше листя зверху, тим краще просоляться огірки. Рідина, яка підніматиметься під час бродіння не так сильно витікатиме.

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Підготовка огірків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Робимо розсіл, для цього знадобиться звичайна вода. Для п'ятилітрової пляшки знадобиться близько трьох літрів води. Кладемо сіль і заливаємо огірки.

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Кам'яна сіль. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Залишаємо огірки за кімнатної температури. Через три дні такі огірки будуть малосольними, а за п'ять днів це будуть уже квашені огірки.

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Огірки в пляшку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Для того, щоб огірки зберігалися весь рік, залишаємо їх у теплому місці для процесу бродіння, а потім через 3-4 тижні переміщуємо їх у прохолодне місце.

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Огірки в пляшку. Фото: YouTube @ Shapovalov.zagotovkiNaZimyФото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Найголовніше при засолюванні таких огірків, щоб на них під час бродіння не потрапляло сонячне світло.

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігатимуться цілий рік.

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