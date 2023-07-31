Супер рецепт огурцов в баклажке — видео

Квашеные огурцы. Фото: Freepik

Способ закваски огурцов на зиму в пластиковой бутылке очень удобный. Не у всех есть стеклянные банки в больших количествах, особенно в сезон консервации, а вот пластиковые бутылки найдутся в каждом доме. Такие квашенные огурцы получаются очень вкусными, хрустящими и хранятся целый год.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Этот рецепт уникален тем, что для огурцов в банке не нужен дополнительный утяжелитель, благодаря строению бутылки огурцы всегда остаются в рассоле и сохраняют свою твердость.

Вам понадобится:

огурцы;

рассол на 1 литр воды 2 ст. ложки каменной соли;

листья укропа;

листья хрена;

листья смородины и вишни;

чеснок;

острый перец;

пятилитровая пластиковая бутылка.

Способ приготовления

На дно бутылки укладываем укроп, листья или корень хрена, чеснок и острый перец. Если у вас нет листьев смородины и вишни можно ограничиться только укропом.

Свежие огурцы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Отрезаем кончики от огурцов и укладываем их в бутылку. Можно трясти бутылку и тогда огурцов будет помещаться больше. Сверху необходимо также положить листья хрена или укропа.

Листья для огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Чем больше будет листьев сверху, тем лучше просолятся огруцы. Жидкость, которая будет подниматься во время брожения будет не так сильно вытекать.

Подготовка огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Делаем рассол, для этого понадобится обычная вода. Для пятилитровой бутылки понадобится около трех литров воды. Кладем соль и заливаем огурцы.

Каменная соль. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Оставляем огурцы при комнатной температуре. Через три дня такие огурцы будут малосольными, а через пять дней это будут уже квашенные огурцы.

Огурцы в бутылке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Для того, чтобы огурцы хранились весь год оставляем их в теплом месте для процесса брожения, а затем через 3-4 недели перемещаем их в прохладное место.

Огурцы в бутылке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimyФото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Самое главное при засолке таких огурцов, чтобы на них во время брожения не попадал солнечный свет.

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