Супер рецепт огурцов в баклажке — видео

Квашеные огурцы в бутылке: удобный и вкусный способ закваски
Способ закваски огурцов на зиму в пластиковой бутылке очень удобный. Не у всех есть стеклянные банки в больших количествах, особенно в сезон консервации, а вот пластиковые бутылки найдутся в каждом доме. Такие квашенные огурцы получаются очень вкусными, хрустящими и хранятся целый год.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Этот рецепт уникален тем, что для огурцов в банке не нужен дополнительный утяжелитель, благодаря строению бутылки огурцы всегда остаются в рассоле и сохраняют свою твердость.
Вам понадобится:
- огурцы;
- рассол на 1 литр воды 2 ст. ложки каменной соли;
- листья укропа;
- листья хрена;
- листья смородины и вишни;
- чеснок;
- острый перец;
- пятилитровая пластиковая бутылка.
Способ приготовления
На дно бутылки укладываем укроп, листья или корень хрена, чеснок и острый перец. Если у вас нет листьев смородины и вишни можно ограничиться только укропом.
Отрезаем кончики от огурцов и укладываем их в бутылку. Можно трясти бутылку и тогда огурцов будет помещаться больше. Сверху необходимо также положить листья хрена или укропа.
Чем больше будет листьев сверху, тем лучше просолятся огруцы. Жидкость, которая будет подниматься во время брожения будет не так сильно вытекать.
Делаем рассол, для этого понадобится обычная вода. Для пятилитровой бутылки понадобится около трех литров воды. Кладем соль и заливаем огурцы.
Оставляем огурцы при комнатной температуре. Через три дня такие огурцы будут малосольными, а через пять дней это будут уже квашенные огурцы.
Для того, чтобы огурцы хранились весь год оставляем их в теплом месте для процесса брожения, а затем через 3-4 недели перемещаем их в прохладное место.
Самое главное при засолке таких огурцов, чтобы на них во время брожения не попадал солнечный свет.
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