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Квашеные огурцы в бутылке: удобный и вкусный способ закваски

31 июля 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер рецепт огурцов в баклажке — видео
Квашеные огурцы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Способ закваски огурцов на зиму в пластиковой бутылке очень удобный. Не у всех есть стеклянные банки в больших количествах, особенно в сезон консервации, а вот пластиковые бутылки найдутся в каждом доме. Такие квашенные огурцы получаются очень вкусными, хрустящими и хранятся целый год. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Этот рецепт уникален тем, что для огурцов в банке не нужен дополнительный утяжелитель, благодаря строению бутылки огурцы всегда остаются в рассоле и сохраняют свою твердость. 

Вам понадобится: 

  • огурцы; 
  • рассол на 1 литр воды 2 ст. ложки каменной соли;
  • листья укропа; 
  • листья хрена; 
  • листья смородины и вишни;
  • чеснок;
  • острый перец;
  • пятилитровая пластиковая бутылка. 

Способ приготовления 

На дно бутылки укладываем укроп, листья или корень хрена, чеснок и острый перец. Если у вас нет листьев смородины и вишни можно ограничиться только укропом. 

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Свежие огурцы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Отрезаем кончики от огурцов и укладываем их в бутылку. Можно трясти бутылку и тогда огурцов будет помещаться больше. Сверху необходимо также положить листья хрена или укропа. 

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Листья для огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Чем больше будет листьев сверху, тем лучше просолятся огруцы. Жидкость, которая будет подниматься во время брожения будет не так сильно вытекать. 

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Подготовка огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Делаем рассол, для этого понадобится обычная вода. Для пятилитровой бутылки понадобится около трех литров воды. Кладем соль и заливаем огурцы. 

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Каменная соль. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Оставляем огурцы при комнатной температуре. Через три дня такие огурцы будут малосольными, а через пять дней это будут уже квашенные огурцы. 

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Огурцы в бутылке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Для того, чтобы огурцы хранились весь год оставляем их в теплом месте для процесса брожения, а затем через 3-4 недели перемещаем их в прохладное место. 

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Огурцы в бутылке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimyФото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Самое главное при засолке таких огурцов, чтобы на них во время брожения не попадал солнечный свет. 

Ранее мы писали про карпатский рецепт квашеных помидоров, которые будут храниться целый год. 

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