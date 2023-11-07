Вибори під час війни — на сайті президента з'явилась петиція

Жінка кидає бюлетень в урну для голосування. Фото: Reuters

Проведення виборів під час війни викликає низку питань щодо безпеки українців, залучення всіх громадян до процесу та законності в умовах воєнних дій. Саме тому з'явилась петиція з проханням не проводити вибори під час воєнного стану, яка станом на публікацію цієї новини зібрала вже 2982 підписи.

Відповідна петиція є на сайті Президента України.

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Законність виборів під час війни

Автор петиції Олександр Нотевський зазначив, що на ймовірність проведення виборів в умовах воєнного стану вказують заяви західних та українських політиків. Також він нагадав, що закон забороняє проводити вибори під час війни.

"Закон може бути змінений голосуванням Верховної Ради України. Конституція України прямо говорить лише про неможливість проведення парламентських виборів в умовах воєнного стану. Теоретично, зміни до законодавства можуть розблокувати президентські та місцеві вибори під час воєнного стану", — зазначив Нотевський.

Він наголосив, що ідея про це "несе пряму загрозу національній безпеці України, життю та здоров'ю громадян і суперечить конституційним вимогам до виборів".

Скриншот петиції із сайту Президента України

Недоцільність проведення виборів під час воєнного стану

Автор навів кілька проблем, що заважають повноцінному проведенню виборів:

Безпека — виборчі дільниці можуть бути потенційними цілями, а в укриттях місця всім не вистачить.

Голосувати зможуть не всі — понад 1 млн громадян — військовослужбовці, що перебувають на передовій, а ще понад 8 млн — біженці.

"Без участі та голосу людей, що ризикують життям і здоров'ям за суверенітет України, легітимність будь-яких виборів опиниться під великим питанням", — наголосив Нотевський.

Ризики проведення виборів у "Дії" — це несе за собою можливість кібератак з боку ворога.

Неможливість проведення агітації, зібрань тощо, що передбачається Конституцією, а "без дотримання таких стандартів (вибори. — Ред.) можуть вважатись неконституційними".

Звернення щодо виборів під час війни до Зеленського

Олександр Нотевський звернувся з проханням до президента Володимира Зеленського проводити вибори після закінчення війни. Також закликав не вносити зміни до виборчого законодавства та заборонити будь-які спроби скасувати заборону на проведення виборів під час воєнного стану.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибори, які мають відбутися у 2024 році.