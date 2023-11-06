Вибори 2024 - у ЦВК заявили чи готові

Президент Зеленський. Фото: ОПУ

За словами нардепа Олексія Гончаренка, в ОПУ готуються до президентських виборів у березні 2024 року. Однак до цього не готове українське законодавство, а сам президент Зеленський не вносив пропозицій щодо зміни закону. В Центральній виборчій комісії заявляють про те, що у вищих ешелонах влади немає розуміння, що вибори не готуються за один день.

Чи готує ЦВК план проведення виборів і які найбільші ризики бачать, в коментарі Новини.LIVE розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

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"Щодо можливості проведення виборів в умовах військових дій, комісія діє виключно відповідно до законодавства. На сьогодні законодавство проведення виборів під час воєнного стану не передбачає", — сказав Дубовик.

Додамо, що відповідних змін не анонсувала і влада. Президент Зеленський лише вніс законопроєкт щодо продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації, законопроєктів щодо змін законодавства про можливість проведення виборів в умовах воєнного стану у Верховній Раді немає.

У Верховній Раді України немає закону щодо змін у виборах. Фото: Facebook

В ЦВК додали, що зміна виборчого законодавства і порядку організації проведення виборів належить до компетенції саме політиків. Дубовик, своєю чергою, виділяє кілька проблем, пов'язаних з можливим проведенням виборів під час воєнного стану і у повоєнний період.

"Існує проблема вогневого ураження території. Коли ми говоримо про повоєнні вибори, то виникає низка питань. Яким чином буде закінчена війна? Чи будемо ми мати гарантії відсутності ураження противником об'єктів на нашій території після виходу на кордони 1991 року? Чи ми будемо жити в стані постійної небезпеки на лінії розмежування за аналогією 2014-2022 років, коли були порушення спокою ворогом? Ми не можемо нічого передбачити", — сказав Дубовик.

Також постає питання мінування територій, тобто доступу громадян до об'єктів виборчої інфраструктури.

"Існує проблема деокупованих територій. Це не зовсім питання ЦВК, але обговорюється проблема, що буде потреба відновлення виборчої інфраструктури. І не тільки реєстру виборців, а питання діяльності органів влади, тимчасової адміністрації, а також відновлення діяльності політичних партій і громадських організацій", — додав Дубовик.

Проведення виборів в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, предствники ЦВК неодноразово наголошували на всіх проблемах при спілкуванні з органами влади. І вимога одна — ЦВК потрібні правила.

"ЦВК може розробляти будь-які плани, коли вона має правила. Сьогодні три робочі групи ЦВК за участю органів влади і представників неурядових організацій працюють над пропозиціями і визначають ризики, відповідно до існуючих правил. Крім того, варто пам'ятати, що вибори не починаються за один день", — сказав Дубовик.

Він додав, що потрібно відновити повноцінне функціонування Державного реєстру виборців. ЦВК потребує перезавантаження, фактично створення нової інформаційно-аналітичної системи відповідно до норм Виборчого кодексу, виготовлення виборчих скриньок тощо.

"На це законодавці гроші не виділяють. ЦВК за програмою управління в галузі виборів і референдумів недофінансована на 70%. Немає розуміння в вищих ешелонах влади, які приймають рішення, що вибори не робляться за один день. За винятком профільного комітету ВРУ нас ніхто не хоче чути, наші бюджетні пропозиції відхиляються", — додав Дубовик.

В ЦВК вважають, що вибори в умовах війни на сьогодні неможливі з кількох причин:

відсутнє законодавство, яке б регулювало проведення виборів під час воєнного стану та їх особливості у повоєнний час;

відсутні гроші на організацію, підготовку і проведення виборів.

"Я не знаю, який час нам знадобиться для якісної організації виборчого процесу в наявних умовах за відсутності чітких правил", — підсумував Дубовик.