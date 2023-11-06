Выборы 2024 – в ЦИК заявили готовы ли

Президент Зеленский. Фото: ОПУ

По словам нардепа Алексея Гончаренко, в ОПУ готовятся к президентским выборам в марте 2024 года. Однако к этому не готово украинское законодательство, а сам президент Зеленский не вносил предложения по изменению закона. В Центральной избирательной комиссии заявляют, что в высших эшелонах власти нет понимания, что выборы не готовятся за один день.

Готовит ли ЦИК план проведения выборов и какие наибольшие риски видят, в комментарии Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

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"Что касается возможности проведения выборов в условиях военных действий, то комиссия действует исключительно в соответствии с законодательством. На сегодняшний день законодательство проведения выборов во время военного положения не предусматривает", — сказал Дубовик.

Добавим, что соответствующие изменения не анонсировала и власть. Президент Зеленский только внес законопроект о продлении действия военного положения и общей мобилизации, законопроектов об изменениях законодательства о возможности проведения выборов в условиях военного положения в Верховной Раде нет.

В Верховной Раде Украины нет закона об изменениях в выборах. Фото: Facebook

В ЦИК добавили, что изменение избирательного законодательства и порядка организации проведения выборов входит в компетенцию именно политиков. Дубовик, в свою очередь, выделяет несколько проблем, связанных с возможным проведением выборов во время военного положения и в послевоенный период.

"Существует проблема огневого поражения территории. Когда мы говорим о послевоенных выборах, возникает ряд вопросов. Каким образом будет закончена война? Будем ли мы иметь гарантии отсутствия впечатления противником объектов на нашей территории после выхода на границы 1991 года? Или будем жить в состоянии постоянной опасности на линии разграничения по аналогии 2014-2022 годов, когда были нарушения спокойствия врагом? Мы не можем ничего предвидеть", — сказал Дубовик.

Также стоит вопрос минирования территорий, то есть доступа граждан к объектам избирательной инфраструктуры.

"Существует проблема деоккупированных территорий. Это не совсем вопрос ЦИК, но обсуждается проблема, что потребуется восстановление избирательной инфраструктуры. И не только реестр избирателей, а вопрос деятельности органов власти, временной администрации, а также возобновление деятельности политических партий и общественных организаций", — добавил Дубовик.

Проведение выборов в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, представители ЦИК неоднократно отмечали все проблемы при общении с органами власти. И требование одно — ЦИК нужны правила.

"ЦИК может разрабатывать любые планы, когда он имеет правила. Сегодня три рабочие группы ЦИК с участием органов власти и представителей неправительственных организаций работают над предложениями и определяют риски, в соответствии с существующими правилами. Кроме того, следует помнить, что выборы не начинаются за один день", — сказал Дубовик.

Он добавил, что необходимо восстановить полноценное функционирование Государственного реестра избирателей. ЦИК требует перезагрузки, фактически создания новой информационно-аналитической системы в соответствии с нормами Избирательного кодекса, изготовления избирательных урн и т.д.

"На это законодатели деньги не выделяют. ЦИК по программе управления в области выборов и референдумов недофинансирован на 70%. Нет понимания в высших эшелонах власти, принимающих решение, что выборы не делаются за один день. За исключением профильного комитета ВРУ нас никто не хочет слышно, наши бюджетные предложения отклоняются", — заявил Дубовик.

В ЦИК считают, что выборы в условиях войны в настоящее время невозможны по нескольким причинам:

отсутствует законодательство, которое регулировало бы проведение выборов во время военного положения и их особенности в послевоенное время;

отсутствуют деньги на организацию, подготовку и проведение выборов.

"Я не знаю, какое время нам понадобится для качественной организации избирательного процесса в существующих условиях при отсутствии четких правил", — подытожил Дубовик.