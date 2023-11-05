Зеленський доручив готуватися до президентських виборів 2024 року, — нардеп

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Президент України Володимир Зеленський визначився з датою наступних президентських виборів , які передбачається провести 31 березня 2024 року. Щобільше, гарант уже доручив готуватися до майбутніх виборів.

Про це Гончаренко повідомив в ефірі "Еспресо".

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Гончаренко стверджує, що Зеленський доручив своїй адміністрації розпочати підготовку до виборів, які, ймовірно, відбудуться наприкінці березня наступного року.

Президент, за словами Гончаренка, планує обґрунтувати необхідність виборів вимогами західних союзників, вказуючи на втрату легітимності у разі їх відсутності, особливо на тлі очікуваних виборів у Росії.

Проте народний обранець наголосив, що з боку міжнародних партнерів немає жодного тиску на проведення виборів в умовах воєнного часу. Він рішуче заявив, що ні відкритих, ні таємних вимог із цього питання з боку західних союзників не надходило, і дії президентського офісу не пов'язані із зовнішнім впливом, а є внутрішнім політичним рішенням.

Крім того, Гончаренко нагадав, що проведення парламентських виборів прямо заборонено Конституцією країни у період воєнного стану.

Нагадаємо, що наступного року в Україні мають відбутися президентські вибори, проте їм завадила повномасштабна агресія Російської Федерації. Наразі Президент України Володимир Зеленський зважує всі "за" та "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.