Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Вибори arrow Зеленський доручив готуватися до президентських виборів 2024 року, — нардеп arrow

Зеленський доручив готуватися до президентських виборів 2024 року, — нардеп

5 листопада 2023 23:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський доручив готуватися до президентських виборів 2024 року, — нардеп
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Президент України Володимир Зеленський визначився з датою наступних президентських виборів , які передбачається провести 31 березня 2024 року. Щобільше, гарант уже доручив готуватися до майбутніх виборів.

Про це Гончаренко повідомив в ефірі "Еспресо".

Читайте також:

Що відомо про доручення Володимира Зеленського щодо виборів у 2024 році

Гончаренко стверджує, що Зеленський доручив своїй адміністрації розпочати підготовку до виборів, які, ймовірно, відбудуться наприкінці березня наступного року.

Президент, за словами Гончаренка, планує обґрунтувати необхідність виборів вимогами західних союзників, вказуючи на втрату легітимності у разі їх відсутності, особливо на тлі очікуваних виборів у Росії.

Проте народний обранець наголосив, що з боку міжнародних партнерів немає жодного тиску на проведення виборів в умовах воєнного часу. Він рішуче заявив, що ні відкритих, ні таємних вимог із цього питання з боку західних союзників не надходило, і дії президентського офісу не пов'язані із зовнішнім впливом, а є внутрішнім політичним рішенням.

Крім того, Гончаренко нагадав, що проведення парламентських виборів прямо заборонено Конституцією країни у період воєнного стану.

Нагадаємо, що наступного року в Україні мають відбутися президентські вибори, проте їм завадила повномасштабна агресія Російської Федерації. Наразі Президент України Володимир Зеленський зважує всі "за" та "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі