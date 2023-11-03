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Кулеба рассказал, что о выборах в Украине в следующем году думает Зеленский

3 ноября 2023 17:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кулеба рассказал, что о выборах в Украине в следующем году думает Зеленский
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В следующем году в Украине должны пройти президентские выборы, однако им помешала полномасштабная агрессия Российской Федерации. Сейчас Президент Украины Владимир Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Sky News.

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"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против", — сказал глава МИД.

Он добавил, что проведение президентских выборов во время войны с Россией будет сопровождаться беспрецедентными трудностями.

Выборы в Украине во время войны

Ранее мы рассказывали, что всего 15% украинцев поддерживают идею проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны. В то же время почти две трети, или точнее — 64% граждан, такую идею не поддерживают.

Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы в 2024 году. Впрочем, их проведение в условиях войны сложно организовать и это противоречит нынешнему законодательству.

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