Кулеба рассказал, что о выборах в Украине в следующем году думает Зеленский
В следующем году в Украине должны пройти президентские выборы, однако им помешала полномасштабная агрессия Российской Федерации. Сейчас Президент Украины Владимир Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Sky News.
Зеленский не принял решение о проведении выборов
"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против", — сказал глава МИД.
Он добавил, что проведение президентских выборов во время войны с Россией будет сопровождаться беспрецедентными трудностями.
Выборы в Украине во время войны
Ранее мы рассказывали, что всего 15% украинцев поддерживают идею проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны. В то же время почти две трети, или точнее — 64% граждан, такую идею не поддерживают.
Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы в 2024 году. Впрочем, их проведение в условиях войны сложно организовать и это противоречит нынешнему законодательству.
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