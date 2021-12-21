Roshen оштрафували на 280 мільйонів гривень за монополізм

Антимонопольний комітет (АМКУ) 21 грудня оштрафував групу пов’язаних з Roshen Europe B.V. компаній загалом на понад 283 млн грн за зловживання монопольним становищем. Ці три компанії пов'язані з кондитерською корпорацією Roshen п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомили у пресслужбі АМКУ. Читайте також: "Цікавий спойлер до початку 2022 політичного року": як відреагували політики на підозру Порошенку. За що оштрафували Roshen Штрафи накладено на ТОВ "Інтерстарч Україна" (на загальну суму 210,19 млн грн), ПрАТ "Дніпровський КПК" (на 47,46 млн грн) та ПрАТ "Інтеркорн" (на 25,98 млн грн). У АМКУ зазначають, що вони пов’язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника – Олексія Порошенка, сина п'ятого президента Петра Порошенка. В АМКУ стверджують, що група компаній двічі зловживала монопольним становищем на українському ринку.

"Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів", – зазначають в АМКУ.

У Комітеті зазначають, що порушення виявили:

у необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;

у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

Розгляд справи тривав півтора року. АМКУ наголошує, що у 2018-2020 роках група цих компаній була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49 % (у 2018 році), 93,86 % (у 2019 році) та 79,75 % (у 2020 році).

"Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища. Єдиними конкурентами протягом 2018-2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками", – заявляють в АМКУ.

За даними Комітету, зазначені компанії є єдиним виробником крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26% (у 2018) та 96,79% (у 2019).

У підсумку АМКУ вважає, що такі умови були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. Крім того, група Roshen могла отримувати істотні конкурентні переваги внаслідок вертикальної інтеграції шляхом придбання патоки для кондитерського виробництва за цінами меншими ніж для конкурентів.

Окрім штрафів АМКУ зобов’язав компанії протягом двох місяців припинити порушення.

Реакція "Європейської Солідарності"

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що таке рішення Антимонопольного комітету є "завданням визнати Порошенка олігархом".

"Кишеньковий Антимонольний комітет, яким зараз керує колишня сусідка по парадному Зеленського, виписав штраф корпорації Рошен за … монопольне становище на ринку патоки. Це треш. Навряд чи тістечка і цукерки можна віднести до монополій, особливо коли в українських супермаркетах такий вибір різних виробників, очі розбігаються від географії, товарних брендів і назв солодощів. Але… Банкова поставила задачу визнати Порошенка олігархом", – написала Ірина Геращенко.

При цьому вона додала, що нині "в бойову готовність приведені всі репресивні органи і структури, у списку яких тепер і АМКУ, який не помічає монополій олігархів в сфері енергетики і надр".

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