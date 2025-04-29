ВЛК не визначила стан придатності громадянина до військової соужби - дії ТЦК

Процес проходження ВЛК. Фото: "Мілітарний"

У деяких випадках після військово-лікарської комісії потрібні додаткові обстеження. Юристи пояснили, куди направляють у такій ситуації військовозобов’язаних і який документ має бути оформити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Куди направляють після ВЛК

Військово-лікарська комісія — це частина мобілізаційного процесу, яка дозволяє визначити актуальний стан придатності військовозобов’язаного громадянина до військової служби.

Та у деяких випадках однієї військово-лікарської комісії буває недостатньо для цього. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що треба робити у такій ситуації.

"У випадку, коли лікарям ВЛК ТЦК та СП важко остаточно визначити стан здоров’я військовозобов’язаного, він направляється лікарем — членом ВЛК на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим оглядом ВЛК ТЦК та СП, зі внесенням відповідного запису про направлення до ЕСОЗ", — підкреслив юрист.

Який документ потрібно оформити після додаткового обстеження

Далі, наголосив Айвазян, має бути оформлений новий документ.

"Після проведення обстеження складається Акт дослідження стану здоров’я (додаток 10), який підписується керівником закладу охорони здоров’я (установи)", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що треба робити, якщо ВЛК затягує реєстрацію результатів огляду військовозобов’язаного.

Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК ухвалює рішення про виключення громадянина з військового обліку за результатами ВЛК.