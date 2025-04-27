Військовий облік — за якої умови ТЦК ухвалює рішення про виключення

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ОТЦК

Навіть якщо військово-лікарська комісія при районному ТЦК визнала громадянина непридатним до військової служби, виключити його з військового обліку територіальний центр комплектування не може. Потрібне підтвердження від центральної ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли висновку ВЛК для виключення з обліку недостатньо

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування виключити з військового обліку громадянина, якому на ВЛК поставили відповідний висновок, але центральна ВЛК поки що не розглянула питання, повідомивши громадянина у письмовому вигляді, що справа ще перебуває на розгляді.

"Цих документів буде недостатньо. Вам необхідно звернутися до ТЦК із заявою про внесення даних до реєстру щодо Вашого перебування на обліку в ТЦК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Який документ є головним для виключення з військового обліку

Юрист наголосив, що головним документом тут має бути саме рішення центральної ВЛК.

"Допоки ЦВЛК не затвердить постанову ВЛК ТЦК, Вас не можуть виключити з обліку. При тому, навіть за умови того, що після затвердження рішення ВЛК ТЦК виключить Вас з обліку, дані про це все одно повинні бути наявні у Єдиному реєстрі", — зазначив Айвазян.

До того часу, пояснив адвокат, громадянин буде отримувати повістки від груп сповіщення ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є чотири підстави для виключення громадянина з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть знову взяти на облік особу, яка була раніше виключена з військового обліку.