Военный учет — при каком условии ТЦК принимает решение об исключении

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК

Даже если военно-врачебная комиссия при районном ТЦК признала гражданина непригодным к военной службе, исключить его с воинского учета территориальный центр комплектования не может. Нужно подтверждение от центральной ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда заключения ВВК для исключения с учета недостаточно

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования исключить с воинского учета гражданина, которому на ВВК поставили соответствующее заключение, но центральная ВВК пока не рассмотрела вопрос, сообщив гражданину в письменном виде, что дело еще находится на рассмотрении.

"Этих документов будет недостаточно. Вам необходимо обратиться в ТЦК с заявлением о внесении данных в реестр относительно Вашего пребывания на учете в ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Какой документ является главным для исключения с воинского учета

Юрист отметил, что главным документом здесь должно быть именно решение центральной ВВК.

"Пока ЦВЛК не утвердит постановление ВВК ТЦК, Вас не могут исключить с учета. При этом, даже при условии того, что после утверждения решения ВВК ТЦК исключит Вас с учета, данные об этом все равно должны присутствовать в Едином реестре", — отметил Айвазян.

К тому времени, пояснил адвокат, гражданин будет получать повестки от групп оповещения ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какими являются четыре основания для исключения гражданина с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли снова взять на учет лицо, которое было ранее исключено с воинского учета.