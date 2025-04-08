Юрист зазначає, що висновок ВЛК має бути занесений у бази якнайшвидше

Черга на ВЛК. Ілюстративне фото: Korosten.today

Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність громадян до військової служби. Згідно з нормативними актами, рішення ВЛК має бути внесене до реєстру "Оберіг" та застосунку "Резерв+" протягом 2-3 днів. Однак на практиці часто трапляються затримки, що ускладнює процес мобілізації або звільнення від служби.

Що робити у такій ситуації інформує Знай.UA з посиланням на юриста Владислава Дерія.

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Що робити, якщо ВЛК затягує реєстрацію результатів

Юрист зазначає, що інформація про висновки медичного огляду повинна бути внесена до реєстру в найкоротші терміни. У випадку невиконання цього зобов'язання громадянин має право вимагати усунення порушення.

Рекомендації щодо дій у разі затримки:

скласти офіційну заяву до територіального центру комплектування, в якій вимагати внесення результатів ВЛК до реєстру "Оберіг" з посиланням на встановлені законодавством строки;

надіслати заяву рекомендованим листом. Це підтвердить факт звернення та забезпечить можливість відстеження її доставки;

звернутися до вищих інстанцій. Якщо проблема не буде вирішена після подання заяви, можна звернутися до Міністерства оборони України або до правозахисних організацій.

Затримки з реєстрацією даних ВЛК можуть призвести до помилкової мобілізації осіб, які звільнені від військової служби за станом здоров’я, перешкодити легальному звільненню від служби та створити юридичну невизначеність щодо статусу військовозобов'язаного.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де треба проходити військово-лікарську комісію – у поліклініці чи у приміщенні територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може територіальний центр комплектування анулювати бронювання після позитивного рішення військово-лікарської комісії.