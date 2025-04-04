Де проходять ВЛК - місце проходження військово-лікарської комісії

Процес проходження ВЛК у територіальному центрі комплектування. Фото: "АрміяInform"

Військово-лікарська комісія може бути пройдена як у поліклініці, так і на території ТЦК. Закон не регламентує однозначного проведення військово-лікарської комісії лише у медичних закладах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Військово-лікарська комісія — в приміщенні ТЦК чи поліклініці

Однією із основних складових військового обліку в Україні є військово-лікарська комісія.

ВЛК потрібні для визначення придатності військовозобов’язаних громадян до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи законною є ситуація, коли він подає заявку на ВЛК через "Резерв+" і отримує направлення на комісію не у місцеву поліклініку, а до територіального центру комплектування

"Правомірно, якщо ВЛК знаходиться в ТЦК", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Чому ВЛК на території ТЦК є законною

Юрист пояснив, чому військово-лікарська комісія може бути пройдена при ТЦК, а не у поліклініці.

"В законодавстві не вказано, що військовозобов'язаного зобов'язані направити виключно в заклад охорони здоров'я", — наголосив Влвдислав Дерій.

А от відмова від проходження ВЛК у приміщенні ТЦК регламентується законодавством — і може обернутися штрафом у розмірі від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу закон надає військовозобов’язаним на проходження військово-лікарської комісії в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовозобов’язаних може обирати собі місце проходження ВЛК.