Где проходят ВВК - место прохождения военно-врачебной комиссии

Процесс прохождения ВВК в территориальном центре комплектования. Фото: "АрміяInform"

Военно-врачебная комиссия может быть пройдена как в поликлинике, так и на территории ТЦК. Закон не регламентирует однозначного проведения военно-врачебной комиссии только в медицинских учреждениях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Военно-врачебная комиссия — в помещении ТЦК или поликлинике

Одной из основных составляющих воинского учета в Украине является военно-врачебная комиссия.

ВВК нужны для определения пригодности военнообязанных граждан к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, законна ли ситуация, когда он подает заявку на ВВК через "Резерв+" и получает направление на комиссию не в местную поликлинику, а в территориальный центр комплектования

"Правомерно, если ВВК находится в ТЦК", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Почему ВВК на территории ТЦК является законной

Юрист объяснил, почему военно-врачебная комиссия может быть пройдена при ТЦК, а не в поликлинике.

"В законодательстве не указано, что военнообязанного обязаны направить исключительно в учреждение здравоохранения", — отметил Влвдислав Дерий.

А вот отказ от прохождения ВВК в помещении ТЦК регламентируется законодательством — и может обернуться штрафом в размере от 17 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени закон предоставляет военнообязанным на прохождение военно-врачебной комиссии в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнообязанных может выбирать себе место прохождения ВВК.