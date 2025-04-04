Где проходят ВВК - место прохождения военно-врачебной комиссии

ВВК в поликлинике или ТЦК — где можно пройти комиссию
Военно-врачебная комиссия может быть пройдена как в поликлинике, так и на территории ТЦК. Закон не регламентирует однозначного проведения военно-врачебной комиссии только в медицинских учреждениях.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Военно-врачебная комиссия — в помещении ТЦК или поликлинике
Одной из основных составляющих воинского учета в Украине является военно-врачебная комиссия.
ВВК нужны для определения пригодности военнообязанных граждан к военной службе.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, законна ли ситуация, когда он подает заявку на ВВК через "Резерв+" и получает направление на комиссию не в местную поликлинику, а в территориальный центр комплектования
"Правомерно, если ВВК находится в ТЦК", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.
Почему ВВК на территории ТЦК является законной
Юрист объяснил, почему военно-врачебная комиссия может быть пройдена при ТЦК, а не в поликлинике.
"В законодательстве не указано, что военнообязанного обязаны направить исключительно в учреждение здравоохранения", — отметил Влвдислав Дерий.
А вот отказ от прохождения ВВК в помещении ТЦК регламентируется законодательством — и может обернуться штрафом в размере от 17 тысяч гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени закон предоставляет военнообязанным на прохождение военно-врачебной комиссии в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, кто из военнообязанных может выбирать себе место прохождения ВВК.
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