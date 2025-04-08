Юрист отмечает, что заключение ВВК должно быть занесено в базы как можно быстрее

Очередь на ВВК. Иллюстративное фото: Korosten.today

Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность граждан к военной службе. Согласно нормативным актам, решение ВВК должно быть внесено в реестр "Оберіг" и приложение "Резерв+" в течение 2-3 дней. Однако на практике часто случаются задержки, что затрудняет процесс мобилизации или освобождения от службы.

Что делать в такой ситуации информирует Знай.UA со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

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Юрист отмечает, что информация о выводах медицинского осмотра должна быть внесена в реестр в кратчайшие сроки. В случае невыполнения этого обязательства гражданин имеет право требовать устранения нарушения.

Рекомендации по действиям в случае задержки:

составить официальное заявление в территориальный центр комплектования, в котором требовать внесения результатов ВВК в реестр "Оберіг" со ссылкой на установленные законодательством сроки;

отправить заявление заказным письмом. Это подтвердит факт обращения и обеспечит возможность отслеживания его доставки;

обратиться в вышестоящие инстанции. Если проблема не будет решена после подачи заявления, можно обратиться в Министерство обороны Украины или в правозащитные организации.

Задержки с регистрацией данных ВВК могут привести к ошибочной мобилизации лиц, освобожденных от военной службы по состоянию здоровья, помешать легальному освобождению от службы и создать юридическую неопределенность относительно статуса военнообязанного.

Напомним, мы ранее писали о том, где надо проходить военно-врачебную комиссию - в поликлинике или в помещении территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, может ли территориальный центр комплектования аннулировать бронирование после положительного решения военно-врачебной комиссии.