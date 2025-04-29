ВВК не определила состояние годности гражданина к военной службе - действия ТЦК

Процесс прохождения ВВК. Фото: "Мілітарний"

В некоторых случаях после военно-врачебной комиссии требуются дополнительные обследования. Юристы объяснили, куда направляют в такой ситуации военнообязанных и какой документ должен быть оформлен.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Куда направляют после ВВК

Военно-врачебная комиссия — это часть мобилизационного процесса, которая позволяет определить актуальное состояние пригодности военнообязанного гражданина к военной службе.

Но в некоторых случаях одной военно-врачебной комиссии бывает недостаточно для этого. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что нужно делать в такой ситуации.

"В случае, когда врачам ВВК ТЦК и СП трудно окончательно определить состояние здоровья военнообязанного, он направляется врачом — членом ВВК на амбулаторное или стационарное обследование с последующим осмотром ВВК ТЦК и СП, с внесением соответствующей записи о направлении в ЭСОЗ", — подчеркнул юрист.

Какой документ нужно оформить после дополнительного обследования

Далее, подчеркнул Айвазян, должен быть оформлен новый документ.

"После проведения обследования составляется Акт исследования состояния здоровья (приложение 10), который подписывается руководителем учреждения здравоохранения (учреждения)", — пояснил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что надо делать, если ВВК затягивает регистрацию результатов осмотра военнообязанного.

Добавим, мы сообщали о том, когда ТЦК принимает решение об исключении гражданина с воинского учета по результатам ВВК.