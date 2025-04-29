Суд визнав винним чоловіка, який повідомляв у Viber місцезнаходження патрулів ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд визнав мешканця Івано-Франківської області винним у розголошенні інформації про пересування та місцезнаходження військовослужбовців. Обвинувачений через Vaber оприлюднював дані про пости ТЦК.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканець села Марківка адміністрував Viber-групу під назвою "Поліція SOS", створену у 2021 році. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ він встиг опублікувати 55 повідомлень, які містили інформацію про місця роздачі повісток військовослужбовцями ТЦК.

Місцями роздачі повісток, що оприлюднювалися в групі, були такі населені пункти: місто Коломия, села Сопів, Нижній Вербіж, Княждвір, Шепарівці, Любківці, Воскресинці, а також селища Заболотів та Печеніжин.

Що вирішив суд

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив йому два роки умовного терміну.

Раніше повідомлялось, що районний суд Черкас виніс вирок стосовно жінки, яка була визнана винною у перешкоджанні законній діяльності ТЦК. Вона за допомогою умовних фраз повідомляла про патрулі ТЦК в групу у Viber.

А у Волинській області судили київського програміста, який хотів незаконно перетнути кордон. Обвинувачений хотів використати підроблені документи, проте прикордонники виявили фальшивку під час перевірки.