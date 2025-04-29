Суд признал виновным мужчину, который сообщал в Viber местонахождение патрулей ТЦК

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд признал жителя Ивано-Франковской области виновным в разглашении информации о передвижении и местонахождении военнослужащих. Обвиняемый через Vaber обнародовал данные о постах ТЦК.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель села Марковка администрировал Viber-группу под названием "Полиция SOS", созданную в 2021 году. После начала широкомасштабного вторжения РФ он успел опубликовать 55 сообщений, которые содержали информацию о местах раздачи повесток военнослужащими ТЦК.

Местами раздачи повесток, которые обнародовались в группе, были такие населенные пункты: город Коломыя, села Сопов, Нижний Вербиж, Княждвир, Шепаровцы, Любковцы, Воскресинцы, а также поселки Заболотов и Печенежин.

Что решил суд

Обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Суд назначил ему два года условного срока.

Ранее сообщалось, что районный суд Черкасс вынес приговор в отношении женщины, которая была признана виновной в препятствовании законной деятельности ТЦК. Она с помощью условных фраз сообщала о патрулях ТЦК в группу в Viber.

А в Волынской области судили киевского программиста, который хотел незаконно пересечь границу. Обвиняемый хотел использовать поддельные документы, однако пограничники обнаружили фальшивку во время проверки.