Суд покарав програміста за підробку військових документів

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Волинській області судили київського програміста, який хотів незаконно перетнути кордон. Обвинувачений хотів використати підроблені документи, проте прикордонники виявили фальшивку під час перевірки.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік хотів проїхати за кордон із підробленими документами

Як встановив суд, 5 березня 2024 року чоловік, перебуваючи на пункті пропуску "Ягодин", надав прикордонникам фальшиві документи — тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Обидва документи містили фейкову інформацію про його нібито непридатність до військової служби. Вони були посвідчені підробленими печатками та підписами. Під час прикордонного контролю інспектор виявив ознаки фальсифікації та ініціював додаткову перевірку, яка підтвердила підробку.

Спочатку слідство звинувачувало чоловіка не лише у використанні фальшивих документів, а й у пособництві у їх виготовленні за попередньою змовою. Проте у судовому засіданні обвинувачений заявив, що виготовив документи самостійно, без будь-яких спільників. Оскільки обвинувачення не надало переконливих доказів змови, суд перекваліфікував дії чоловіка на ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів) та ч. 4 ст. 358 КК України (використання підроблених документів).

Суд призначив остаточне покарання у вигляді одного року обмеження волі. Також з обвинуваченого стягнуто понад 7,5 тисяч гривень судових витрат за проведення експертиз. Арешт на вилучені документи скасовано, їх залишено у матеріалах справи.

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