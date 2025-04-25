Суд наказал программиста за подделку военных документов

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Волынской области судили киевского программиста, который хотел незаконно пересечь границу. Обвиняемый хотел использовать поддельные документы, однако пограничники обнаружили фальшивку во время проверки.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как установил суд, 5 марта 2024 года мужчина, находясь на пункте пропуска "Ягодин", предоставил пограничникам фальшивые документы — временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии. Оба документа содержали фейковую информацию о его якобы непригодности к военной службе. Они были заверены поддельными печатями и подписями. Во время пограничного контроля инспектор обнаружил признаки фальсификации и инициировал дополнительную проверку, которая подтвердила подделку.

Сначала следствие обвиняло мужчину не только в использовании фальшивых документов, но и в пособничестве в их изготовлении по предварительному сговору. Однако в судебном заседании обвиняемый заявил, что изготовил документы самостоятельно, без каких-либо сообщников. Поскольку обвинение не предоставило убедительных доказательств сговора, суд переквалифицировал действия мужчины на ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка документов) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование поддельных документов).

Суд назначил окончательное наказание в виде одного года ограничения свободы. Также с обвиняемого взыскано более 7,5 тысячи гривен судебных расходов за проведение экспертиз. Арест на изъятые документы отменен, они оставлены в материалах дела.

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