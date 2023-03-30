Скільки робочих місць може знищити штучний інтелект: дослідники назвали вражаючі цифри

Дослідники спрогнозували вплив технологій штучного інтелекту на ринок праці

300 мільйонів штатних робочих місць у всьому світі можуть бути певним чином автоматизовані завдяки новітній хвилі штучного інтелекту, яка породила такі платформи, як ChatGPT.

Про це йдеться у звіті економістів Goldman Sachs, передає CNN.

Скільки робочих місць можуть бути автоматизованими

У звіті дослідники прогнозують, що 18% робочих місць в усьому світі можуть бути комп’ютеризовані, причому наслідки можуть бути більш відчутними в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що розвиваються.

Частково це пояснюється тим, що "білі комірці" вважаються більш уразливими до ризиків штучного інтелекту, ніж працівники фізичної праці.

Які спеціальності постраждають найбільше

Очікується, що найбільше постраждають адміністративні працівники та юристи, у порівнянні з "невеликим ефектом", який спостерігався у професіях, які передбачають фізичну працю, таких як будівництво та ремонтні роботи.

Дослідники також зазначають, що у Сполучених Штатах і Європі приблизно дві третини поточних робочих місць можуть бути "певною мірою автоматизовані штучним інтелектом", і до чверті всіх робочих місць можуть повністю заміститися штучним інтелектом.

Прогноз щодо впливу штучного інтелекту

У звіті наголошується: якщо генеративний штучний інтелект "матиме очікувані сьогодні можливості, ринок праці може зіткнутися зі значними зривами". Зокрема, йдеться про технологію ChatGPT, сенсації чат-ботів, які здатні виконувати різноманітні функції.

Цього місяця його розробник представив останню версію програмного забезпечення, що лежить в основі бота, GPT-4. Платформа вразила перших користувачів своєю здатністю спрощувати кодування, швидко створювати веб-сайт із простого ескізу та складати іспити на високі оцінки.

Подальше використання такого ШІ, ймовірно, призведе до втрати робочих місць, пишуть економісти Goldman Sachs. Але вони відзначили, що технологічні інновації, які спочатку витіснили працівників, історично також створювали зростання зайнятості в довгостроковій перспективі.

Попри на те, що робочі місця можуть змінюватися, широке впровадження штучного інтелекту може зрештою підвищити продуктивність праці — і підвищити глобальний ВВП на 7% щорічно протягом 10-річного періоду, зазначають в Goldman Sachs.

"Хоча вплив штучного інтелекту на ринок праці, ймовірно, буде значним, більшість робочих місць і галузей лише частково піддаються автоматизації, і, отже, скоріш за все, вони будуть доповнені, а не замінені ШІ", — додали економісти.

Нагадаємо, що штучний інтелект розповів про готовність замінити 20 професій, якими займаються люди.

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