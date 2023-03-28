Американська поліція використовувала штучний інтелект майже мільйон разів
Гендиректор компанії Clearview AI зізнався, що компанія працює на поліцію США. Американські правоохоронці відсканували за допомогою програмного забезпечення Clearview уже мільйон облич.
Про це повідомляє видання BBC.
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Поліція використовує штучний інтелект
Генеральний директор компанії Clearview AI, яка займається розпізнаванням облич за допомогою штучного інтелекту, надавала свої послуги і американській поліції.
Правоохоронці використали її уже мільйон разів, просканувавши відповідну кількість облич, зазначив Хоан Тон-Тат.
Робота штучного інтелекту
В цілому, як пише BBC, компанія Clearview зібрала уже понад 30 мільярдів зображень.
Йдеться, зокрема, про зображення з таких платформ, як Facebook. При цьому ці зображення були зібрані без дозволу користувачів соцмережі.
Штрафи для компанії
Clearview за свою діяльність неодноразово була оштрафована на мільйони доларів США.
Такі штрафи, зокрема, були накладені на компанію у Європі та Австрії.
Нагадаємо, що штучний інтелект розповів про готовність замінити 20 професій, якими займаються люди.
Фото: SPENCER WHALEN / EYEEM