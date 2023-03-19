Штучний інтелект розповів про готовність замінити 20 професій, якими займаються люди

Штучний інтелект

Нова версія чат-бота GPT-4 з елементами штучного інтелекту висловилася про готовність замінити 20 професій. На сьогодні ними займаються лише люди.

Список опублікував у Twitter журналіст Роуен Чунг.

Деталі

Чунг попросив штучний інтелект створити таблицю, в якій він повинен вказати назву професії та ті риси людини, які GPT-4 замінить для виконання робочих завдань.

До списку увійшли такі професії:

перекладач;

репетитор;

спеціаліст із введення даних;

представник служби підтримки;

коректор;

помічник юриста;

бухгалтер;

копірайтер;

аналітик з маркетингових досліджень;

менеджер із соцмереж;

планувальник зустрічей;

телемаркетер;

віртуальний помічник;

транскрипціоніст;

репортер;

турагент;

аналітик технічної підтримки;

електронний аналітик;

модератор контенту;

рекрутер.

Люди у коментарях вважають, що залишаться лише ті професії, які вимагатимуть максимальної точності та від яких залежатиме життя.

Нагадаємо, технологія, яка лежить в основі найбільш обговорюваної у світі системи штучного інтелекту (ШІ), ChatGPT, додається до найпоширенішого робочого програмного забезпечення Microsoft 365. Система Copilot буде вбудована в Word, Excel, PowerPoint і Outlook.

Також ми писали, що компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4. Він здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.