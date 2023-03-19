Штучний інтелект розповів про готовність замінити 20 професій, якими займаються люди
Нова версія чат-бота GPT-4 з елементами штучного інтелекту висловилася про готовність замінити 20 професій. На сьогодні ними займаються лише люди.
Список опублікував у Twitter журналіст Роуен Чунг.
-
Загибель риб в Австралії через екстремальну спеку викликає побоювання у екологів
-
Стрілянина посеред дня: в Одесі чоловік націлив рушницю на собак
-
Подоляк прокоментував поїздку путіна в окупований Маріуполь
-
Селена Гомес одягла трендовий шкіряний тренч від українського бренду: деталі
-
Терор рф триває: стало відомо, до яких методів вдаються окупанти в Запорізькій області
-
У ДСНС розповіли, чи використовують в Україні гелікоптери Super Puma після трагедії у Броварах
-
Придунайські озера на Одещині наповнюють водою
-
Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області: деталі
-
Путін розповів, чому рф не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році
-
Губернатор Курської області заявив про обстріл та звинуватив Україну
Деталі
Чунг попросив штучний інтелект створити таблицю, в якій він повинен вказати назву професії та ті риси людини, які GPT-4 замінить для виконання робочих завдань.
До списку увійшли такі професії:
- перекладач;
- репетитор;
- спеціаліст із введення даних;
- представник служби підтримки;
- коректор;
- помічник юриста;
- бухгалтер;
- копірайтер;
- аналітик з маркетингових досліджень;
- менеджер із соцмереж;
- планувальник зустрічей;
- телемаркетер;
- віртуальний помічник;
- транскрипціоніст;
- репортер;
- турагент;
- аналітик технічної підтримки;
- електронний аналітик;
- модератор контенту;
- рекрутер.
Люди у коментарях вважають, що залишаться лише ті професії, які вимагатимуть максимальної точності та від яких залежатиме життя.
Нагадаємо, технологія, яка лежить в основі найбільш обговорюваної у світі системи штучного інтелекту (ШІ), ChatGPT, додається до найпоширенішого робочого програмного забезпечення Microsoft 365. Система Copilot буде вбудована в Word, Excel, PowerPoint і Outlook.
Також ми писали, що компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4. Він здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.