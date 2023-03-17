Microsoft впроваджує ChatGPT: в яких продуктах компанії з'явиться ШІ

Що Microsoft готує для користувачів?

Технологія, яка лежить в основі найбільш обговорюваної у світі системи штучного інтелекту (ШІ), ChatGPT, додається до найпоширенішого робочого програмного забезпечення Microsoft 365. Система Copilot буде вбудована в Word, Excel, PowerPoint і Outlook.

Про це пише BBC News.

Що відомо

Керівник Microsoft Сатья Наделла сказав, що це "фундаментально змінить спосіб роботи".

Функції Copilot включають:

Резюмування ключових моментів обговорення розмови в програмному забезпеченні для нарад, Teams і надання підсумків для тих, хто приєднується із запізненням або пропускає всю подію.

Створення презентацій PowerPoint, включаючи зображення, із підказок.

Складання електронних листів.

Аналіз довгих потоків електронних листів і документів.

Створення зведень і графіків даних на електронних таблицях Excel.

Нагадаємо, ми писали про те, що Microsoft впровадить ChatGPT у свої додатки для розробників, бізнес-аналітики, а також трохи згодом функція штучного інтелекту буде доступною і в офісних продуктах.

Раніше ми повідомляли, що відомий китайський бренд інтелектуальних пристроїв Amazfit (партнер Xiaomi) анонсував вихід першого у світі смартгодинника, який працюватиме з інструментами на базі ChatGPT.