ChatGPT додали у смартгодинник — які функції з'явились у гаджета

Очевидно, зі штучним інтелектом на годиннику можна буде спілкуватися голосом

Відомий китайський бренд інтелектуальних пристроїв Amazfit (партнер Xiaomi) анонсував вихід першого у світі смартгодинника, який працюватиме з інструментами на базі ChatGPT.

Що з цього вийшло та якими функціями володітиме гаджет, пише Gizmochina.

Повідомляється, що в компанії прийняли рішення інтегрувати ChatGPT до своєї операційної системи Zepp OS.

Поки що ChatGPT буде доступний лише на смартгодиннику. Але Amazfit не виключають, що операційну систему з чатботом надалі використовуватимуть і на інших своїх пристроях.

Які функції матиме розумний годинник?

Для роботи з нейромережею з'явився окремий циферблат із чатом, де можна поспілкуватися із ChatGPT. Система відповідає на запитання та виконує дії по команді.

В теорії штучний інтелект може замінити розумного асистента. Таким чином з чатботом на годиннику можна буде спілкуватися голосом. Наприклад, запитувати про погоду, пробки, час в інших містах і багато іншого.

Якщо запитати у ШІ, як минув день, то чатбот видасть звіт із даними за цей період.

Як обіцяє компанія, циферблат, створений за допомогою ChatGPT, "надасть користувачам унікальний досвід, пропонуючи інтерфейс, який поєднує в собі новітні технології штучного інтелекту зі зручністю розумного годинника".

Варто додати, з моменту свого запуску у 2015 році Amazfit став одним з найпопулярніших брендів розумних пристроїв, що носяться. Компанія фокусується на передових технологіях для покращення фізичної форми та здоров'я користувачів.

Тим часом для багатьох стало справжньою несподіванкою, що саме Amazfit першими на ринку підняли планку для розумного годинника. Інші виробники поки не показували інтеграцій ChatGPT.

Нагадаємо, ми писали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті.