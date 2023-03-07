Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow ChatGPT встановили у смартгодинник: що з цього вийшло arrow

ChatGPT встановили у смартгодинник: що з цього вийшло

7 березня 2023 14:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ChatGPT додали у смартгодинник — які функції з'явились у гаджета
Очевидно, зі штучним інтелектом на годиннику можна буде спілкуватися голосом
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Відомий китайський бренд інтелектуальних пристроїв Amazfit (партнер Xiaomi) анонсував вихід першого у світі смартгодинника, який працюватиме з інструментами на базі ChatGPT.

Що з цього вийшло та якими функціями володітиме гаджет, пише Gizmochina.

Читайте також:

Повідомляється, що в компанії прийняли рішення інтегрувати ChatGPT до своєї операційної системи Zepp OS.

Поки що ChatGPT буде доступний лише на смартгодиннику. Але Amazfit не виключають, що операційну систему з чатботом надалі використовуватимуть і на інших своїх пристроях.   

Які функції матиме розумний годинник? 

Для роботи з нейромережею з'явився окремий циферблат із чатом, де можна поспілкуватися із ChatGPT. Система відповідає на запитання та виконує дії по команді.

В теорії штучний інтелект може замінити розумного асистента. Таким чином з чатботом на годиннику можна буде спілкуватися голосом. Наприклад, запитувати про погоду, пробки, час в інших містах і багато іншого.

Якщо запитати у ШІ, як минув день, то чатбот видасть звіт із даними за цей період.

Як обіцяє компанія, циферблат, створений за допомогою ChatGPT, "надасть користувачам унікальний досвід, пропонуючи інтерфейс, який поєднує в собі новітні технології штучного інтелекту зі зручністю розумного годинника".

Які функції матиме розумний годинник з ChatGPT

Варто додати, з моменту свого запуску у 2015 році Amazfit став одним з найпопулярніших брендів розумних пристроїв, що носяться. Компанія фокусується на передових технологіях для покращення фізичної форми та здоров'я користувачів.

Тим часом для багатьох стало справжньою несподіванкою, що саме Amazfit першими на ринку підняли планку для розумного годинника. Інші виробники поки не показували інтеграцій ChatGPT. 

Нагадаємо, ми писали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

14:56 У Харкові більш ніж через рік ввімкнуть вуличні ліхтарі

14:53 США та ЄС можуть ввести санкції проти алмазної індустрії рф

14:50 На КП "Теплопостачання міста Одеси" чекає аудит: в чому причина

14:47 В угорському парламенті визначилася, чи будуть підтримувати заявку Швеції та Фінляндії у НАТО

14:41 СБУ затримала чоловіка, який наводив російські ракети на торгові центри Дніпропетровщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:28 Сильний вітер та опади: синоптики попереджають українців про погіршення погоди

14:23 Роботодавці спустили програмістів з небес на землю: що змінилося на IT-ринку у лютому

Новина з фото

14:20 Захист від російської агресії: військові моряки отримали нагороди

14:14 Лукашенко істерично облаяв Зеленського через атаку на аеродром і кинув йому виклик

13:56 ​​​​​​​За допомогою мобільних лабораторій ДНК вдалося ідентифікувати близько 3000 загиблих українців

Новина з відео

13:37 Полякова, Трінчер та Позитив презентували кліп пісню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

12:37 Шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон: кого шукають продюсери

Новина з відео

12:36 Українські прикордонники ефектно знищили щонайменше сім "вагнерівців" у Бахмуті

Новина з відео

11:17 Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

Новина з відео

10:55 Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф у Чорному морі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:47 Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії

Новина з відео

09:53 В Індії загорілася гора сміття: усіх мешканців 600-тисячного міста закликали сидіти вдома

Новина з відео

07:26Довші руки не допоможуть: Олександр Усик про бій з Тайсоном Ф’юрі, який може зірватись

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

Новина з відео

23:55 Вчені вперше в історії виявили у космосі так звані "ударні хвилі ": що це таке

Ексклюзив

12:00Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

06:23 Українцям "оновили" зарплати під час війни: у кого менше 10 тисяч

06:00Масові протести в Ізраїлі: уряд Нетаньягу загрожує демократії в країні

Новина з фото

21:25 Єдина американка та неймовірна конкуренція: хто претендує на "Оскар" за найкращу жіночу роль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:52 Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Актуальне по темі

None 7 Березень 14:56

У Харкові більш ніж через рік ввімкнуть вуличні ліхтарі

None 7 Березень 14:53

США та ЄС можуть ввести санкції проти алмазної індустрії рф

None 7 Березень 14:07

На КП "Теплопостачання міста Одеси" чекає аудит: в чому причина

None 7 Березень 14:47

В угорському парламенті визначилася, чи будуть підтримувати заявку Швеції та Фінляндії у НАТО

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB