В iPhone 15 буде відсутній фірмовий перемикач звуку, — ЗМІ

ЗМІ дізнались, яким буде новий iPhone 15 та від якої "фішки" відмовились виробники
Кожної осені корпорація Apple демонструє лінійку нових товарів. Втім ще задалеко до офіційної презентації, однак ЗМІ починають дізнаватись, а чим нові гаджети відрізнятимуться від попередників.
Про новий iPhone 15 розповів техноблогер ZoneOfTech.
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Яким буде новий телефон від Apple
ЗМІ вказують на суттєві зміни в дизайні новеньких iPhone, презентація яких традиційно очікується у вересні. Так, за даними техноблогерів, смартфони Apple позбудуться фірмового перемикача режимів і отримають єдину "гойдалку" регулювання гучності.
Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023
While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB
Відтак, беззвучний режим в нових iPhone буде включатися за допомогою нової кнопки, а не класичного фізичного перемикача, який вже давно став фірмовою особливістю цих телефонів. Такі нововведення стосуватимуться лише флагманських моделей iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. В молодших моделях як і раніше залишаться дві механічні кнопки та не очікується ніяких змін.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple припиняє гарантійне обслуговування своїх комп'ютерів та планшетів у росії. Компанія пішла на такий крок через вторгнення росії в Україну.