В iPhone 15 буде відсутній фірмовий перемикач звуку, — ЗМІ

У вересні відбудеться презентація нових телефонів від Apple

Кожної осені корпорація Apple демонструє лінійку нових товарів. Втім ще задалеко до офіційної презентації, однак ЗМІ починають дізнаватись, а чим нові гаджети відрізнятимуться від попередників.

Про новий iPhone 15 розповів техноблогер ZoneOfTech.

Яким буде новий телефон від Apple

ЗМІ вказують на суттєві зміни в дизайні новеньких iPhone, презентація яких традиційно очікується у вересні. Так, за даними техноблогерів, смартфони Apple позбудуться фірмового перемикача режимів і отримають єдину "гойдалку" регулювання гучності.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.



While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB — Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023

Відтак, беззвучний режим в нових iPhone буде включатися за допомогою нової кнопки, а не класичного фізичного перемикача, який вже давно став фірмовою особливістю цих телефонів. Такі нововведення стосуватимуться лише флагманських моделей iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. В молодших моделях як і раніше залишаться дві механічні кнопки та не очікується ніяких змін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple припиняє гарантійне обслуговування своїх комп'ютерів та планшетів у росії. Компанія пішла на такий крок через вторгнення росії в Україну.