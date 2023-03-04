Apple позбавила росіян гарантії на Mac і iPad: що наступне

Далі на черзі — айфони

Компанія Apple припиняє гарантійне обслуговування своїх комп'ютерів та планшетів у росії — відповідний лист отримала низка авторизованих сервісних центрів. Далі на черзі — айфони.

Про це повідомив один із сервісних центрів у своєму Telegram.

Що відомо

Всім власникам Mac і iPad, які зіткнулися з проблемами протягом гарантійного терміну, компанія рекомендує йти в магазин і здавати назад свої пристрої.

На iPhone та Apple Watch рішення Apple не поширюється, але джерело допускає, що це питання часу. Центр також сказав, що тепер ремонт пристроїв буде займати більше часу і, можливо, "вимагатиме оплати різних логістичних витрат".

Також наголошується, що те, що відбувається може привести до масового закриття сервісних центрів в росії, причому вже в "найближчі тижні".

Відхід Apple з росії

Apple стала однією з перших міжнародних компаній, які зупинили поставки своєї продукції в росію після початку повномасштабної війни. Водночас обмежили використання Apple Pay та інших сервісів, а також заборонили адаптувати iPhone 14 під російські мережі.

На тлі санкцій і тотальних обмежень у росії намагаються створювати видимість того, що там "нічого не відбувається". Зокрема, країна-агресор нібито планує самостійно виробляти смартфони і комп'ютери та навіть взялася за створення власної мобільної ОС для "конкуренції" з Android.

Нагадаємо, Apple може презентувати перший MacBook із сенсорним екраном. Перші пристрої можуть з'явитися на ринку вже у 2025 році.