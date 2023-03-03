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Глава відділу Apple iCloud вирішив звільнитися: чому для компанії це стане серйозним викликом

3 березня 2023 23:28
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Майкл Еббот
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Топовий менеджер компанії Apple Inc. Майкл Еббот, який очолював розробку сервісів iCloud, IMessage та FaceTime вирішив звільнитися. Він покине компанію у квітні 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімів, які працюють у компанії Apple.

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Майкл Еббот стане другим працівником, який працював у ланці топменеджмент та віцепрезидент відділів компанії. За словами працівників компанії, які обізнані з ситуацією, рішення Майкла про звільнення стане випробуванням, оскільки саме він відповідає за службу iCloud.com, iCloud Mail, а також нові функції, такі як шифрування даних iCloud. Окрім того, він керує платформою компанії, яка підтримує iCloud, ключові комунікаційні сервіси, функцію "Знайти мене" та екстрений SOS на iPhone.

"Хмарні" сервіси були раніше щедро проінвестовані для стабільної роботи, проте, нещодавно Apple Inc. суттєво скоротила видатки на оплату серверів, які забезпечують їх функціонування. Майкл Еббот та його підопічні напряму контролювали заповненість серверів, аби оптимізувати їх для Apple.

Окрім того, до команди долалося кілька нових працівників, які мали б зміцнити компанію. Але, ймовірно, їм не вдалося налагодити контакт між собою. 

Відомо, що Майкл Еббот перебував на своїй посаді п'ять років. Він приєднався до Apple у 2018 році після того, як працював інвестором у гіганті венчурного капіталу Kleiner Perkins і керівником Twitter Inc., Microsoft Corp. і Palm. 

Також компанія Apple нещодавно втратила керівників, які відповідають за промисловий дизайн, її онлайн-магазин, інформаційні системи, закупівлі та частини підрозділів розробки апаратного та програмного забезпечення. 

Нагадаємо, портал 9to5Mac опублікував ексклюзивні рендери iPhone 15. Вони базуються на комп'ютерному моделюванні.

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