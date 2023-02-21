ЗМІ отримали рендери iPhone 15: які зміни матиме нова модель смартфона
Портал 9to5Mac опублікував ексклюзивні рендери iPhone 15. Вони базуються на комп'ютерному моделюванні.
Про це пишуть користувачі Twitter.
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Деталі
Найпомітніша зміна — наявність порту USB-C. Він прийде на заміну Lightning.
iPhone 15 CADs show USB-C! I never thought I would see the day pic.twitter.com/dLhun9DItD— Ian Zelbo (@ianzelbo) February 16, 2023
Корпус стане більш заокругленим. Це стосується як металевої рамки, так і захисного скла, яке отримає 2.5D-ефект.
Виступ блоку камер буде великим. Ймовірно, можна розраховувати на їхню модернізацію. Dynamic Island залишиться таким же, як і в iPhone 14 Pro.
Нагадаємо, компанія Apple планує виготовляти власні екрани. Таке рішення було ухвалено для того, щоб знизити залежність від конкурентів, таких як Samsung та LG.
Також ми писали, що Apple працює над додаванням до своїх майбутніх комп'ютерів Mac сенсорного екрана. Перші пристрої можуть з'явитися на ринку уже у 2025 році.