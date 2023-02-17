У наступному році Apple презентує нову версію iPhone
У 2024 році Apple презентує нову версію iPhone. Компанія планує додати смартфону ще вищого класу до обох моделей Pro.
Про це розповів журналіст Bloomberg Марк Гурман.
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Деталі
Раніше повідомляли, що Apple хоче замінити версію Pro Max в лінійці iPhone 15 на флагманську модель з приставкою Ultra. Однак згідно з новою інформацією, модель може з'явитися в рамках лінійки iPhone 16 або ще пізніше. Варто зазначити, що Pro Max залишиться.
"Замість того, щоб перейменовувати Pro Max на Ultra, Apple планує додати iPhone ще вищого класу до обох моделей Pro. Такий айфон може вийти в 2024 році або пізніше", — повідомив Гурман.
Перейменовувати iPhone Pro Max в Ultra не планують. Apple додасть нову модель, щоб підкреслити "преміальність".
Поки невідомо, як вона буде відрізнятися від інших смартфонів. Гурман зазначив, що такий iPhone може отримати більш швидкий процесор, оптичний 10x-зум та поліпшену селфі-камеру. Нова версія смартфона стане першим "титановим" айфоном.
Нагадаємо, компанія Apple планує виготовляти власні екрани. Таке рішення було ухвалено для того, щоб знизити залежність від конкурентів, таких як Samsung та LG.
Також ми писали, що Apple працює над додаванням до своїх майбутніх комп'ютерів Mac сенсорного екрана. Перші пристрої можуть з'явитися на ринку уже у 2025 році.