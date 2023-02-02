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Справжній прорив: Apple розробляє гаджет, який здатен замінити телефон та ноутбук

2 лютого 2023 14:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Apple до кінця 2023 року представить гарнітуру змішаної реальності
Корпорація планує представити гарнітуру змішаної реальності до кінця 2023 року
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Одна з найвідоміших компаній світу Apple розробляє новий революційний гаджет, що здатен замінити людині мобільний телефон та ноутбук. Йдеться про окуляри доповненої та віртуальної реальності.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Що відомо

Як пише видання, деякі топменеджери Apple, котрі відповідальні за запуск нової гарнітури змішаної реальності, вважають, що ця категорія може зрештою витіснити iPhone як фірмовий продукт компанії. Зазначається, що цю гарнітуру можна буде носити цілий день, окрім того, вона успішно заміняє телефон чи ноутбук.

Відомо, що перша гарнітура змішаної реальності Apple Reality Pro буде випущена до кінця 2023 року. Головною її особливістю стане можливість швидкого перемикання між режимами віртуальної (XR), і доповненої реальності (AR). Також пристрій отримає кілька зовнішніх камер для відстеження руху рук і внутрішні датчики для зчитування очей.

Єдиний мінус таких окулярів — висока ціна. За сучасний девайс доведеться відати близько трьох тисяч доларів.

Втім у Bloomberg переконані, при правильній стратегії Apple все-таки вдасться продати ці окуляри. Як приклад вони наводять випуск першого iPhone.

Тоді ринок телефонів був досить розвинений, але компанія змогла стати лідером серед інших.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нові Apple Watch Ultra різко підскочать у ціні. Причина у новій технології MicroLED, яка коштує у п'ять разів дорожче, ніж попередня — OLED.

Зазначимо, що MicroLED має переваги з точки зору яскравості, що особливо корисно для годинників, призначених для використання на відкритому повітрі. При яскравому сонячному світлі легко проглядається екран.

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