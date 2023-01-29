Нові Apple Watch Ultra різко підскочать у ціні

Ймовірно, смартгодинники матимуть новий дисплей

Apple Watch Ultra, які компанія Apple представила минулого року, мають найбільший дисплей серед усіх годинників американського техногіганта. Наступна версія гаджета буде оснащена новою технологією, що зробить його набагато дорожчим.

Про це пише Forbes.

Що відомо

Аналітики стверджують, що наступний Apple Watch Ultra матиме більший дисплей, використовуючи іншу технологію, MicroLED замість OLED. Погана новина полягає в тому, що новий дисплей може коштувати набагато дорожче, а це означатиме, що ціна Apple Watch Ultra зросте.

"Ми розуміємо, що дисплей MicroLED коштуватиме більш ніж у 5 разів більше, ніж OLED-панель LTPO в поточному годиннику Ultra. Швидше за все, це означатиме, що Apple створить новий ціновий рівень вище рівня в 799 доларів. Це також вказує на те, що Apple навряд чи буде використовувати MicroLED в iPhone найближчим часом", — кажуть аналітики.

MicroLED має переваги з точки зору яскравості, що особливо корисно для годинників, призначених для використання на відкритому повітрі. При яскравому сонячному світлі легко проглядається екран, і це реальна перевага.

"Передбачається, що MicroLED принесе переваги з точки зору енергоефективності та яскравості, але ще належить з'ясувати, як вони будуть поліпшені при реальному використанні", — зазначають аналітики.

Якщо Apple дійсно представить цю нову технологію, вона почне їх виробництво наступного року, але випустить продукт у 2025 році.

Аналітики також вважають, що розмір екрана збільшиться з 1,9 дюйма до 2,1 дюйма.

"Очікується, що 2,1-дюймовий дисплей матиме роздільну здатність близько 325 PPI, що значно менше, ніж те, що ми бачимо в смартфонах, але відповідає поточному Apple Watch Ultra", — додали експерти.

Нагадаємо, у вересні минулого року компанія Apple провела презентацію нових гаджетів. Серед них — нова лінійка Apple Watch, яка включає в себе оновлений годинник Series 8 та його бюджетну версію SE, а також годинник Ultra для мандрівників та спортсменів.