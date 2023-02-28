Експерти порівняли швидкість роботи Galaxy S23 Ultra і iPhone 14 Pro Max: хто переміг

Galaxy S23 Ultra і iPhone 14 Pro Max

Експерт порівняв швидкість роботи актуальних флагманів від Apple і Samsung. Він перевірив iPhone 14 Pro Max та Galaxy S23 Ultra.

Відео експерт опублікував на своєму Youtube-каналі.

Деталі

На обох смартфонах по черзі відкривали популярні додатки. За допомогою роборуки зі стилусом у них виконують прості дії:

завантажують таблицю або документ;

роблять селфі;

обробляють світлину в фотошопі.

Після цього всі додатки відкривали повторно. На швидкість впливає те, як багато застосунків система може тримати в пам'яті.

За результатами першого тесту iPhone уперше за 4 роки поступився Galaxy. Різниця трохи більше секунди.

Під час другої перевірки смартфон Apple показав кращі результати, ніж Samsung. За результатами двох тестів Galaxy S23 виконав дії за 2:41.78, а iPhone 14 — за 2:41.53. Смартфони показали себе відмінно, тож тут повноцінна нічия.

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