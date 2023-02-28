Заборона TikTok у США — у Білому домі заборонили користуватись застосунком з державних пристроїв

TikTok також розслідується європейськими органами захисту даних щодо можливої незаконної передачі даних європейських громадян до Китаю

Білий дім дає всім федеральним агентствам 30 днів, щоб видалити TikTok з усіх державних пристроїв. Додаток, що належить Китаю, піддається все більшому контролю у Вашингтоні через проблеми безпеки.

Про це пише АР News.

Чому Білий дім не дозволяє використовувати TikTok на своїх пристроях

Адміністративно-бюджетне управління називає вказівки, які опубліковані в понеділок, 27 лютого, "вирішальним кроком уперед у боротьбі з ризиками, які створює додаток для конфіденційних державних даних". Деякі відомства, включно з міністерством оборони, внутрішньої безпеки та штату, вже ввели обмеження і не використовують ТікТок на державних пристроях. Керівництво закликає решту федерального уряду наслідувати цей приклад протягом 30 днів.

"Адміністрація Байдена вклала значні кошти в захист цифрової інфраструктури нашої країни та обмеження доступу іноземних ворогів до даних американців. Це є частиною постійного зобов’язання адміністрації щодо забезпечення безпеки нашої цифрової інфраструктури та захисту безпеки та конфіденційності американського народу", — сказав Кріс Де Руша, федеральний головний офіцер з інформаційної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія заборонила своїм співробітникам використовувати додаток TikTok на своїх офіційних та особистих пристроях через побоювання безпеки даних. Західні уряди висловлюють стурбованість тим, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії Китаю збирати дані по всьому світу, включаючи важливі політичні та безпекові цілі.