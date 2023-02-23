Європейська комісія заборонила використання TikTok серед своїх співробітників: названо причину

Використання TikTok

Європейська комісія заборонила своїм співробітникам використовувати додаток TikTok на своїх офіційних та особистих пристроях через побоювання безпеки даних. Західні уряди висловлюють стурбованість тим, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії Китаю збирати дані по всьому світу, включаючи важливі політичні та безпекові цілі.

Про це пише Politico.

Заборона на TikTok

Комісія заявила, що це її перша заборона на використання програми TikTok, і що інші інститути Європейського союзу, такі як Рада та парламент, ймовірно, також запровадять заборону на додаток. TikTok відреагував на рішення Комісії, назвавши його помилковим та пояснивши, що захищає дані користувачів у ЄС.

У TikTok також зазнає тиску і вже був заборонений для використання на пристроях федерального уряду. У Нідерландах державним органам наказали призупинити використання програми, а чотири голландські коаліційні партії вимагають заборони на урядових телефонах.

Британський парламент закрив свій обліковий запис TikTok, а президент Франції висловив критику на адресу компанії. TikTok також розслідується європейськими органами захисту даних щодо можливої незаконної передачі даних європейських громадян до Китаю.

Компанія працює над розв'язанням цих проблем та оголосила про можливість зберігання даних європейських користувачів у трьох центрах обробки даних у Європі.

Нагадаємо, що чат-бот ChatGPT став найпопулярнішим додатком у світі. Лише за два місяці нейромережа набрала 100 млн активних користувачів.

Зазначається, що в середньому у ChatGPT у січні було близько 13 млн унікальних користувачів щодня, що більш ніж удвічі перевищує показники грудня. Щомісячна аудиторія ChatGPT вже становить 100 млн користувачів. І це при тому, що додаток поки не працює у всіх країнах і нативно підтримує тільки англійську мову.