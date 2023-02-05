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Более 100 млн пользователей за два месяца: приложение ChatGPT стало самым популярным в мире

5 февраля 2023 18:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
ChatGPT стал самым популярным приложением в мире – в чем его особенность
Каждый день сервисом пользуются 13 миллионов человек
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Чат-бот ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только за два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.

Об этом пишет издание Engadget.

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Подробности

Отмечается, что в среднем у ChatGPT в январе было около 13 млн уникальных пользователей ежедневно, что более чем вдвое превышает показатели декабря. Ежемесячная аудитория ChatGPT уже составляет 100 млн пользователей. И это при том, что приложение пока не работает во всех странах и нативно поддерживает только английский язык.

К примеру приложение TikTok достигло таких показателей только через девять месяцев, а в Instagram на это ушло 2,5 года.

Как известно, ChatGPT — это бесплатный чат-бот, способный легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде. ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.

Отметим, что в начале февраля компании объявили, что запустят платную версию за 20 долларов в месяц, которая будет называться ChatGPT Plus. Подписчики получат уменьшенное время отклика, приоритетный доступ даже в часы пик, доступ к новым функциям и улучшениям чат-бота.

Напомним, ранее мы писали, что в компьютерной игре Hogwarts Legacy в скором времени может появиться украинская локализация. С соответствующим обращением к разработчикам обратилось украинское геймерское сообщество.

Также на днях мы писали, что Apple разрабатывает новый революционный гаджет, способный заменить человеку мобильный телефон и ноутбук. Речь идет об очках дополненной и виртуальной реальности.

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