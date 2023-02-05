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У комп’ютерній грі Hogwarts Legacy може з'явитися українська локалізація

5 лютого 2023 12:50
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У грі Hogwarts Legacy з’явиться українська локалізація — що відомо
Вихід гри запланований на 10 лютого
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вже за тиждень очікується реліз гри Hogwarts Legacy, яка розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Ймовірно, у грі згодом з'явиться українська локалізація.

З відповідним проханням у Twitter звернувся відеоігровий блогер OLDboi.

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Деталі

Як відомо, кілька тижнів тому українська геймерська спільнота почала звертатися до розробників Hogwarts Legacy додати до гри українську локалізацію чи бодай розглянути таку можливість.

"Чи думали ви про те, щоб додати українську локалізацію до вашої майбутньої спадщини Hogwards?", — написав відеоігровий блогер OLDboi.

Спершу працівники підтримки ігнорували численні повідомлення наших геймерів, чим навіть дещо розчарували останніх. А при запиті через офіційний сайт гри, повідомляли ж, що наразі розробники зайняті підготовкою до релізу, тому не можуть надати жодних коментарів з питань додаткової локалізації.

На щастя, вже 3 лютого на офіційній сторінці розробників все-таки дали відповідь щодо додавання у гри української.

"Привіт! Дуже дякуємо за ваш інтерес до українських субтитрів. В цю мить ми не маємо ніякої інформації про додаткові мовні опції. Попри це, ми повністю розуміємо та хочемо зробити якомога більше, щоб вам допомогти, тому передали ваші прохання нашій команді!", — йдеться у відповіді.

Звичайно, це не означає, що українська локалізація з'явиться у грі, втім це дає можливість сподіватися на подібний результат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple розробляє новий революційний гаджет, що здатен замінити людині мобільний телефон та ноутбук. Йдеться про окуляри доповненої та віртуальної реальності.

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