У грі Hogwarts Legacy з’явиться українська локалізація — що відомо

Вихід гри запланований на 10 лютого

Вже за тиждень очікується реліз гри Hogwarts Legacy, яка розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Ймовірно, у грі згодом з'явиться українська локалізація.

З відповідним проханням у Twitter звернувся відеоігровий блогер OLDboi.

Деталі

Як відомо, кілька тижнів тому українська геймерська спільнота почала звертатися до розробників Hogwarts Legacy додати до гри українську локалізацію чи бодай розглянути таку можливість.

Hi! Have you considered adding Ukrainian localization to your upcoming Hogwards Legacy? For some reason you've been closed dozen of topics about it on Steam. We have agencies @unlocteam and @SBTLocalization with great experience (Warframe, Baldur's Gate and more). They can help — OLDboi (@OLDboiUA) January 9, 2023

"Чи думали ви про те, щоб додати українську локалізацію до вашої майбутньої спадщини Hogwards?", — написав відеоігровий блогер OLDboi.

Спершу працівники підтримки ігнорували численні повідомлення наших геймерів, чим навіть дещо розчарували останніх. А при запиті через офіційний сайт гри, повідомляли ж, що наразі розробники зайняті підготовкою до релізу, тому не можуть надати жодних коментарів з питань додаткової локалізації.

На щастя, вже 3 лютого на офіційній сторінці розробників все-таки дали відповідь щодо додавання у гри української.

Hello there! Thanks so much for your interest in Ukrainian subtitles. At this time we don't have any information regarding additional language options. However, we completely understand and want to do our best to help, so we've forwarded your feedback to our team! — WB Games Support (@WBGamesSupport) February 3, 2023

"Привіт! Дуже дякуємо за ваш інтерес до українських субтитрів. В цю мить ми не маємо ніякої інформації про додаткові мовні опції. Попри це, ми повністю розуміємо та хочемо зробити якомога більше, щоб вам допомогти, тому передали ваші прохання нашій команді!", — йдеться у відповіді.

Звичайно, це не означає, що українська локалізація з'явиться у грі, втім це дає можливість сподіватися на подібний результат.

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