Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Працівники Google протестують проти масових звільнень arrow

Працівники Google протестують проти масових звільнень

3 лютого 2023 17:35
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Працівники Google протестують проти масових звільнень
Звільнення торкнулися здебільшого субпідрядників, з якими Google співпрацює за окремими контрактами
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Біля штаб-квартири Google у Моунтін-В'ю та біля фірмового магазину в Нью-Йорку члени профспілки Alphabet Workers Union вийшли на протест на підтримку звільнених компанією субпідрядників, повідомляє Bloomberg. В акціях брали участь як штатні працівники, так і сторонні співробітники, які працюють за окремими контрактами.

Про це інформує Bloomberg.

Читайте також:

Деталі

Google деякий час тому оголосила про найбільше за свою історію скорочення персоналу на 6% (або 12 тис осіб) у зв'язку зі складною економічною ситуацією, взявши за приклад такі корпорації, як Microsoft, Salesforce і Amazon, які так само скорочують персонал. Звільнення торкнулися здебільшого субпідрядників, з якими Google співпрацює за окремими контрактами та які безпосередньо не входять до структури корпорації Alphabet.

Акції протесту, що пройшли, стали відповіддю на результати фінансового року, про які оголосила Alphabet. Виявляється, що за минулий рік компанія отримала $13,6 млрд. прибутку і цей факт обурив протестувальників, т.к. раніше Google говорила про непросте фінансове становище та необхідність економити.

На мітингу субпідрядники заявили, що пошуковий гігант наживався на їхній праці, оплачуючи їхні послуги значно меншою мірою, ніж штатним співробітникам і не забезпечував їх гідними пільгами. У завданнях сторонніх працівників входили перегляд контенту для навчання алгоритмів компанії на базі штучного інтелекту, а також перегляд кліпів YouTube та пошук реклами образливих чи конфіденційних матеріалів.

Нагадаємо, відомі ІТ-гіганти Amazon, Google, Meta і Microsoft проводять великі скорочення персоналу. Проте є одне виключення — Apple.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:45 Обмежено придатні під час війни: чи відправляють на фронт і де служать

18:37 Двох організаторів "п'яних вечірок" у Києві залишили під вартою на час слідства

Новина з фото

18:33 "Армію дронів" поповнили комплекси безпілотників Raybird-3 українського виробництва

Ексклюзив

18:30 На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Новина з фото

18:21 Кров з носа та стерті пальці: Дорофєєва показала наслідки зйомок нового кліпу "Вотсап"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 У Львові попрощаються з п’ятьма Героями, які захищали Україну

Ексклюзив

18:04 Експерт розповів, коли ЗСУ почнуть великий контрнаступ

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:59 Ексочільнику Херсонської ОВА оголосили підозру: у чому його звинувачують

17:58 "Львівська залізниця" попереджає про зміни у розкладі руху приміських поїздів

Ексклюзив

18:30 На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Новина з відео

17:14 На Одещині викрили корупційну схему оформлення документів моряків: подробиці

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

Новина з відео

15:51 СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Актуальне по темі

None 3 Лютий 15:08

Обмежено придатні під час війни: чи відправляють на фронт і де служать

None 3 Лютий 18:37

Двох організаторів "п'яних вечірок" у Києві залишили під вартою на час слідства

None 3 Лютий 18:33

"Армію дронів" поповнили комплекси безпілотників Raybird-3 українського виробництва

None 3 Лютий 17:56

На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB