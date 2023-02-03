Працівники Google протестують проти масових звільнень

Звільнення торкнулися здебільшого субпідрядників, з якими Google співпрацює за окремими контрактами

Біля штаб-квартири Google у Моунтін-В'ю та біля фірмового магазину в Нью-Йорку члени профспілки Alphabet Workers Union вийшли на протест на підтримку звільнених компанією субпідрядників, повідомляє Bloomberg. В акціях брали участь як штатні працівники, так і сторонні співробітники, які працюють за окремими контрактами.

Про це інформує Bloomberg.

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Google деякий час тому оголосила про найбільше за свою історію скорочення персоналу на 6% (або 12 тис осіб) у зв'язку зі складною економічною ситуацією, взявши за приклад такі корпорації, як Microsoft, Salesforce і Amazon, які так само скорочують персонал. Звільнення торкнулися здебільшого субпідрядників, з якими Google співпрацює за окремими контрактами та які безпосередньо не входять до структури корпорації Alphabet.

Акції протесту, що пройшли, стали відповіддю на результати фінансового року, про які оголосила Alphabet. Виявляється, що за минулий рік компанія отримала $13,6 млрд. прибутку і цей факт обурив протестувальників, т.к. раніше Google говорила про непросте фінансове становище та необхідність економити.

На мітингу субпідрядники заявили, що пошуковий гігант наживався на їхній праці, оплачуючи їхні послуги значно меншою мірою, ніж штатним співробітникам і не забезпечував їх гідними пільгами. У завданнях сторонніх працівників входили перегляд контенту для навчання алгоритмів компанії на базі штучного інтелекту, а також перегляд кліпів YouTube та пошук реклами образливих чи конфіденційних матеріалів.

Нагадаємо, відомі ІТ-гіганти Amazon, Google, Meta і Microsoft проводять великі скорочення персоналу. Проте є одне виключення — Apple.