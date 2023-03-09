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Microsoft впроваджує ChatGPT у своїх продуктах: які нові можливості доступні

9 березня 2023 15:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Microsoft впроваджує ChatGPT — у яких продуктах з'явиться ШІ
Що Microsoft готує для користувачів?
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Наприкінці 2022 року світ почув про штучний інтелект ChatGPT — розмовну модель, яка може підтримувати діалог, виконувати різні завдання та відповідати на різноманітні питання. Деякі технологічні компанії дуже зацікавилися цією нейромережею й активно впроваджують її у свою продукцію. Виключенням не стала корпорація Microsoft. 

За інформацією видання Reuters, Microsoft впровадить ChatGPT у свої додатки для розробників, бізнес-аналітики, а також трохи згодом функція штучного інтелекту буде доступною і в офісних продуктах.

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Повідомляється, що корпорація Microsoft об’єднала технологію ChatGPT зі своєю платформою Power Platform. Технологія дозволяє користувачам розробляти застосунки практично або повністю без необхідності написання коду.

Новими можливостями оновлено ряд інструментів бізнес-аналітики та розробки додатків у Power Platform, включаючи Power Virtual Agent і AI Builder. 

Microsoft впроваджує ChatGPT у своїх продуктах

Новий Power Virtual Agent — це інструмент для створення чат-ботів для бізнесу, який тепер може підключатися до внутрішніх ресурсів компанії для створення звітів щотижня та запитів клієнтів.

Microsoft також додала генеративні можливості ШІ в AI Builder, що дозволяє компаніям автоматизувати робочі процеси, і запустила нову версію своєї платформи управління бізнесом Dynamics 365 на основі цієї технології.

Тепер нейромережа працює і в складі Dynamics 365 Copilot, останньої версії інструменту Microsoft, яка охоплює низку додатків для продажу, обслуговування клієнтів і маркетингу. Там ШІ буде служити для автоматизації певних завдань, таких як збирання й аналіз даних або створення кампанії електронною поштою.

Наприклад, у Dynamics 365 Sales та Viva Sales Copilot може допомогти написати відповіді клієнтам електронною поштою та створити резюме зустрічі Teams в Outlook. Дані будуть братися з CRM продавця та об’єднуватися з інформацією із записаного дзвінка Teams.

Microsoft впроваджує ChatGPT — у яких продуктах з'явиться ШІ

Як стверджують експерти ІТ-галузі, вже незабаром ChatGPT буде інтегрований і в популярний офісний пакет компанії Microsoft 365.

Наразі компанія оголосила про оновлення штучного інтелекту для своєї популярної операційної системи Windows і пошукової системи Bing, але ще не для свого пакету Office Office, який включає Word і Excel.

Microsoft також повідомила, що генеральний директор Сатья Наделла проведе захід 16 березня, щоб обговорити "оновлення продуктивності за допомогою ШІ".

 

Нагадаємо, відомий китайський бренд інтелектуальних пристроїв Amazfit (партнер Xiaomi) анонсував вихід першого у світі смартгодинника, який працюватиме з інструментами на базі ChatGPT.

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