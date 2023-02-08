Штучний інтелект виніс вирок у Колумбії – прорив в історії

Штучний інтелект виніс вирок

Вперше в історії штучний інтелект ухвалив вирок. Це сталося в Колумбії, коли суддя використав текстовий генератор, щоб порушити питання у справі.

Про це повідомляє Futurism.

Штучний інтелект виніс вирок

Суддя Хуан Мануель Паділья Гарсія вів справу, яка стосувалася суперечки між медичною страховою компанією та батьками дитини з аутизмом — чи може дитина отримувати покриття лікування. Суд використав штучний інтелект для постановки юридичних питань у справі та включив відповіді на нього у своє рішення. Аргументи рішення будуть визначені з урахуванням використання штучного інтелекту.

"Відповідно ми внесли частину правових питань, поставлених у цих провадженнях. Метою включення цих текстів, створених штучним інтелектом, ніяк не є заміна рішення судді. Насправді ми прагнемо оптимізувати час, що витрачається на підготовку судових рішень після підтвердження інформації, наданої штучним інтелектом", — написав суддя.

Відповідно до судового документа, правові питання, які вирішив штучний інтелект стосувалися того, чи звільняється неповнолітня дитина з аутизмом від сплати за лікування та чи виносив конституційний суд позитивні рішення у подібних справах.

Гарсія включив повні відповіді чат-бота у рішення, що, мабуть, стало першим випадком, коли суддя зізнався у цьому. Суддя також включив власні міркування щодо правових прецедентів і сказав, що штучний інтелект був використаний для "розширення аргументації ухваленого рішення". Після детального опису обміну думками зі штучним інтелектом, суддя використовує його відповіді та власні правові аргументи як підставу для ухвалення рішення.

Нагадаємо, що у Національній бібліотеці Іспанії, за допомогою штучного інтелекту, вдалося знайти невідому до цього часу п’єсу Лопе де Веги. Рукопис, знайдений в архівах бібліотеки, був копією цього твору, зробленою наприкінці XVII століття, значно пізніше після смерті автора.

Технологія штучного інтелекту, яка використовується для транскрибування анонімних історичних творів в архівах Національної бібліотеки Іспанії, виявила раніше невідому п’єсу одного з найвидатніших письменників країни Фелікса Лопе де Веги.