Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Наука arrow "Собраны" из шести человек: ученые рассказали о найденных в Шотландии таинственных мумиях arrow

"Собраны" из шести человек: ученые рассказали о найденных в Шотландии таинственных мумиях

5 февраля 2023 23:58
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ученые рассказали о найденных в Шотландии таинственных мумиях
Ученые пытаются разгадать секрет шотландских мумий
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Ученые обнаружили две 3000-летние мумии в позе эмбриона на Внешних Гебридских островах Шотландии. Выяснилось, что они "собраны" из фрагментов тел шести человек.

Об этом пишет IFLScience.

Читайте также:

Что известно о мумиях

Тела проанализировали с помощью ДНК-теста и оказалось, что они принадлежали шести разным людям, ни один из которых не имел общей матери. На телах были признаки того, что они некоторое время хранились в торфяном болоте, прежде чем переместили их для захоронения.

Торф образуется вследствие разложения органических веществ, преимущественно из растительных материалов, таких как мох. В частности, когда сфагнового мха накапливается достаточно в водно-болотных угодьях, чтобы образовать болото, слои торфа образуют кислоты, невероятно хорошо сохраняющие тела.

"Эти растения подкисляют почву, одновременно выделяя соединение, которое связывается с азотом, лишая местность питательных веществ. Вместе с холодными североевропейскими температурами эти условия делают невозможным жизнедеятельность большинства микробов", — пояснила специалистка Кэролин Маршалл.

Также археологи заметили удивительные детали скелетов. В скелете мужчины на нижней челюсти были все зубы, в то время как на верхней челюсти не было ни одного. Нижние зубы имели признаки износа, соответствующего полному набору верхних зубов при жизни, что указывало на то, что что-то было не так.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из "Книги мертвых".

Артефакт, обнаруженный в археологической зоне Саккара, реставрировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назвали "папирусом Вазири". Папирус уже перевели и вскоре его выставят в Египетском музее. Пока находку не показали общественности.

Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет. 

Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой пирамиды в Саккаре. 

Добавим, археологи на юге Турции обнаружили оригинальное место захоронения Святого Николая. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:41 В Пакистане заблокировали Википедию из-за "богохульного контента"

23:21 США могут ввести санкции против Китая из-за шпионского воздушного шара

Новина з фото

22:58 В Украинке на Киевщине произошел масштабный пожар в многоэтажке

22:31 Россияне снова атаковали Херсон: попали по судостроительному заводу, есть пострадавший

22:10 В "Слуге народа" подтвердили замену министра обороны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:35 Народный синоптик рассказала, какой будет погода в начале следующей недели

Новина з відео

21:24 Украина ввела санкции против атомной отрасли россии

Новина з відео

21:10 "Джек мог выжить": ученые провели эксперимент относительно концовки фильма "Титаник"

20:57 Оккупанты обстреляли из артиллерии громаду на Днепропетровщине: повреждены электросети

20:41 Во Львове водитель маршрутки под наркотиками катал свою жену по городу

Новина з відео

21:24 Украина ввела санкции против атомной отрасли россии

Новина з відео

21:10 "Джек мог выжить": ученые провели эксперимент относительно концовки фильма "Титаник"

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Новина з відео

19:50 "Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:02 В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали

Новина з відео

13:43 Катался с детской коляской на льду: на Полтавщине полицейские вытащили из проруби мужчину с младенцем

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Эксклюзив

09:24 Как изменятся цены на автозаправках в Украине после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Актуальное по теме

None 5 Февраль 23:34

В Пакистане заблокировали Википедию из-за "богохульного контента"

None 5 Февраль 23:06

США могут ввести санкции против Китая из-за шпионского воздушного шара

None 5 Февраль 23:23

В Украинке на Киевщине произошел масштабный пожар в многоэтажке

None 5 Февраль 23:20

Россияне снова атаковали Херсон: попали по судостроительному заводу, есть пострадавший

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB