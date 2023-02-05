"Собраны" из шести человек: ученые рассказали о найденных в Шотландии таинственных мумиях
Ученые обнаружили две 3000-летние мумии в позе эмбриона на Внешних Гебридских островах Шотландии. Выяснилось, что они "собраны" из фрагментов тел шести человек.
Об этом пишет IFLScience.
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Что известно о мумиях
Тела проанализировали с помощью ДНК-теста и оказалось, что они принадлежали шести разным людям, ни один из которых не имел общей матери. На телах были признаки того, что они некоторое время хранились в торфяном болоте, прежде чем переместили их для захоронения.
Торф образуется вследствие разложения органических веществ, преимущественно из растительных материалов, таких как мох. В частности, когда сфагнового мха накапливается достаточно в водно-болотных угодьях, чтобы образовать болото, слои торфа образуют кислоты, невероятно хорошо сохраняющие тела.
"Эти растения подкисляют почву, одновременно выделяя соединение, которое связывается с азотом, лишая местность питательных веществ. Вместе с холодными североевропейскими температурами эти условия делают невозможным жизнедеятельность большинства микробов", — пояснила специалистка Кэролин Маршалл.
Также археологи заметили удивительные детали скелетов. В скелете мужчины на нижней челюсти были все зубы, в то время как на верхней челюсти не было ни одного. Нижние зубы имели признаки износа, соответствующего полному набору верхних зубов при жизни, что указывало на то, что что-то было не так.
Напомним, в январе текущего года стало известно, что в Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из "Книги мертвых".
Артефакт, обнаруженный в археологической зоне Саккара, реставрировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назвали "папирусом Вазири". Папирус уже перевели и вскоре его выставят в Египетском музее. Пока находку не показали общественности.
Также археологи в Египте обнаружили мумию, которой предположительно около 4300 лет.
Мумию нашли на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династий у ступенчатой пирамиды в Саккаре.
Добавим, археологи на юге Турции обнаружили оригинальное место захоронения Святого Николая.